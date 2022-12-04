聲援白紙運動 李明哲：讓更多人認清中國

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多個公民團體4日下午在自由廣場發起聲援白紙運動的行動，曾被中國關押5年的李明哲（前）到場聲援，他說聲援這項行動的最大的意義，是讓更多台灣人認清中國政府真實的現況。中央社記者吳柏緯攝 111年12月4日

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（中央社記者吳柏緯台北4日電）今天下午多個公民團體在自由廣場高舉A4白紙，支持中國白紙運動。曾被中國關押5年的李明哲到場聲援，他說聲援這項行動的最大的意義，是讓更多台灣人認清中國政府真實的現況。

世界各地近期陸續出現聲援中國白紙運動的行動，台灣也未缺席。

由A4 Revolution in Taiwan發起，台灣多個公民團體與個人響應的「白紙革命 A4 Revolution 和平抗議」下午在自由廣場舉行，強調對「中國人民抗議的立場表述與支持展現。」

李明哲到現場參與高舉白紙的行動並且發表短講。他說，「一刀切」對中國官方而言是最方便，但對人民影響最大的。只要執政者一聲令下，就把一個區封起來，封起來後也不用管人民的死活，官員只要管不出現疫情就好。「中國的法律是要保護執政者，並且實現執政者的意志。」

他說，今天大家站出來聲援中國人對中國政府的反抗，最大的意義是，透過聲援把中國政府的現狀告訴台灣人民，並讓台灣人民更認清這個狀況，並讓大家思考「我們願意生活在這樣的國家嗎？我們願意被這樣的政府管理嗎？」

李明哲呼籲，在聲援這項運動的同時，也應該把中國真實的情況傳達給身邊的朋友，以及更多的台灣人。

八九民運人士、對話中國智庫所長王丹雖未到場，仍以發言稿表示，這次運動最大的意義是把國家與社會的對立公開化了，以前的假象，以前對政府的擁護一夕之間破產了。

他說，中共會鎮壓，但更會積累「仇恨值」，而且火種已經種下。「當年六四我們就是33年不放棄的血海深仇。今天再鎮壓，會培養出第二個八九一代。另外，沒有經濟發展做支撐，鎮壓只會起反作用。或許一時壓下去，未來一定再爆發。」（編輯：張淑伶）1111204

由A4 Revolution in Taiwan發起，台灣多個公民團體與個人響應中國民間抗議的「白紙革命 A4 Revolution 和平抗議」4日下午在自由廣場舉行。中央社記者吳柏緯攝 111年12月4日

多個民團4日齊聚台北自由廣場前聲援中國白紙運動，台灣非政府組織工作者李明哲到場助講。中央社記者鄭清元攝 111年12月4日

多個台灣民團4日下午齊聚台北自由廣場，一同舉起白紙聲援中國白紙運動，支持中國人民爭取民主法治、言論自由等。中央社記者鄭清元攝 111年12月4日

多個台灣民團4日齊聚台北自由廣場聲援中國白紙運動，不少民眾在大型白布條上寫下對中國民眾的鼓勵，表達支持立場。中央社記者鄭清元攝 111年12月4日