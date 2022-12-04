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白紙運動蔓延柏林 中國使館外嗆習近平下台

2022/12/4 10:33（12/4 10:57 更新）
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詩人楊煉（右）在柏林中國大使館前演講，批評中共高壓統治。中央社記者林育立柏林攝 111年12月4日
詩人楊煉（右）在柏林中國大使館前演講，批評中共高壓統治。中央社記者林育立柏林攝 111年12月4日
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（中央社記者林育立柏林3日專電）數以百計中國民眾今天不畏低溫聚集在中國大使館前，高喊習近平下台口號，聲援反對清零的白紙運動，示威出發前駐德代表謝志偉特地到場聲援。

由中國留學生發起的「自由中國、白紙革命」示威，今天頂著攝氏零下1度寒風，從柏林市中心亞歷山大廣場（Alexanderplatz）出發，群眾在警車和「烏魯木齊中路」字牌的開道下，一路走到中國大使館，高喊「習近平下台」、「我們要自由」、「我們要選票」等口號。

現場除了白紙和不滿清零政策的標語，抗議群眾還高舉「父權不死暴政不止」、「當皇帝笑死人」、「超越精英主義要求普遍覺醒」、「體制不變悲劇重演」等字牌，柏林警方估計約200人參加。

化名Joanna的中國留學生，目前在柏林的大學就讀，她自述年輕時發現新疆集中營的真相，從此對中共獨裁統治覺醒，利用社交平台Telegram發起這次示威，沒想到參與人數超乎預期。

Joanna向中央社記者表示，有如此多中國年輕人上街讓她信心大增，籌辦這次示威讓她學到什麼是新的共同體，只要一群人一起做一件事，相信自己和建立對彼此的信任，改變在中國還是有可能。

定居柏林的中國詩人楊煉今天也參與示威，他說，中共嚴苛的疫情管控目的其實是控制人民，結果激起各地人民的反抗，他認為白紙運動是中國人爭取自由民主鬥爭的里程碑。

張淼在中國做過記者，因報導香港雨傘運動被關押了好幾個月，目前定居在德國。

她說，沒想到今天來了這麼多年輕人，面孔、抗議形式和口號都讓她耳目一新，中國的未來要靠每一個人站出來，期盼將來有更多年輕人參與這樣的活動。

今天示威隊伍出發前，駐德代表謝志偉特地到場聲援；他說，台灣能克服獨裁，享受自由民主，中國也可以，被中共迫害的人都是台灣的兄弟姐妺，大家互相支援就不會倒下去。（編輯：韋樞）1111204

示威群眾在柏林中國大使館前擺鮮花和點蠟燭，悼念烏魯木齊火災的死者。中央社記者林育立柏林攝 111年12月4日
示威群眾在柏林中國大使館前擺鮮花和點蠟燭，悼念烏魯木齊火災的死者。中央社記者林育立柏林攝 111年12月4日
中國留學生在柏林發起「自由中國、白紙革命」示威。中央社記者林育立柏林攝 111年12月4日
中國留學生在柏林發起「自由中國、白紙革命」示威。中央社記者林育立柏林攝 111年12月4日
#中國
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