拜登低調回應中國白紙運動 各界反應兩極

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美國總統拜登謹慎回應中國「白紙運動」，招致共和黨人士批評，但也有分析人士認同拜登做法，認為這樣可避免中國把抗議甩鍋「境外勢力」。（圖取自facebook.com/POTUS）

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）中國掀起反COVID-19封控政策的「白紙運動」，美國總統拜登謹慎回應招致共和黨人士批評，但也有分析人士認同拜登做法，認為這樣可避免落入中國論調，把抗議甩鍋「境外勢力」。

路透社報導，白宮當局昨天表示，中國民眾應該被允許舉行集會與和平抗議，以反對政策或法律、命令的權利，但沒有批評北京當局。

共和黨迅速做出反應。美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）稱白宮當局的反應「很可悲」，並指出「在這個可能的歷史轉折點，民主黨卻向中國共產黨示好」。

其他共和黨人如眾議員史密斯（Chris Smith）、參議員盧比歐（Marco Rubio）都對拜登「軟弱的」反應發表看法；而眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）在推特（Twitter）發文表示：「正當中國公民勇敢抗議，拜登和企業階層只是聳了聳肩。」

麥考爾矢言，明年起將由共和黨掌控的新眾議院將對中國採取更強硬的立場，盧比歐及史密斯則稱：「美國必須堅定不移地支持中國人民，因為他們勇敢地要求自由。」

不過，共和黨政治人物並未具體說明，如果他們身處拜登的立場會如何回應此事。

中國國家主席習近平上台10年來規模最大的「白紙運動」示威浪潮，恰巧發生在中美關係微妙的時刻。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年8月訪問台灣後，中國在台灣周邊展開軍事演習，並在軍事、氣候變遷等多個領域切斷與美國聯繫。

此後，中美兩國一直致力於穩定關係，拜登和習近平11月初在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊舉行拜習會，並同意展開後續討論，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）計劃於2023年初訪問中國。

一名參與拜習會的美國官員表示，白宮當局認為習近平對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的應對方式，正在削弱民眾對政府因應疫情政策的信心，但因美中在關係緩和上取得進展，白宮當局希望避免做出被視為干涉中國內政的行為。

幫助企業因應中國政治風險的「戰略風險」（Strategy Risks）顧問公司創辦人石宇（Isaac Stone Fish）表示，白宮當局的反應很可能是基於美國和中國的關係，比起與伊朗等國家關係更加緊張的緣故。

此外，分析人士表示，美國也希望避免落人口實，不讓中國有機會將這次抗議歸咎於美方干涉。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國商務與經濟高階顧問兼主任甘思德（Scott Kennedy）表示：「白宮當局避免替抗議者和他們的訴求辯護，這是明智的做法…中國長期以來認定美國政府是國內抗議活動的幕後黑手，從1989年天安門事件到2020年的香港反送中都是，現在說任何話都會讓這些說法有立足餘地。」（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111130