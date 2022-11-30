白紙運動延燒香港 官員：有再次顏色革命雛型

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（中央社記者張謙香港30日電）中國大陸的「白紙運動」近日延燒至香港，香港保安局局長鄧炳強今天表示，觀察到社會有不穩定的徵兆，並指事件有「再次顏色革命的雛型」，一定要「防患於未然」。

新疆烏魯木齊上週四發生10死9傷的住宅大火，而外傳死者因為防疫封控而無法逃離，引發大陸多地出現悼念及要求放寬防疫限制的集會示威，外界稱為「白紙運動」。近日，香港街頭、大學校園出現悼念與聲援行動。

鄧炳強表示，香港的大學和街頭早前也有人進行類似悼念活動，又指有人在不同社交平台，包括以「反華」為主的社交平台，借悼念火災為名，試圖策動針對北京中央的活動，當中有2019年反修例（反送中）事件的積極分子。

他形容行動有高度組織性，是「再次顏色革命的雛形」，並聲稱「有人死心不息危害國家和香港安全」，利用社會矛盾事件為藉口，煽動分化，並以大專院校為基地，又組織他人上街。

鄧炳強說，如果不想香港重回2019年的不堪狀態，就一定要「防患於未然」。

他說，希望年輕人不要被煽動危害國家安全，大家應譴責一切破壞社會安寧和暴力行為，而大專院校管理層有責任防止校園再次淪為「黑暴」基地。

網媒香港「01」引述中國全國港澳研究會副會長劉兆佳說，香港2019年發生暴亂後，社會仍然有不少政治怨氣，不排除有人利用相對「不政治化」的反封控口號號召群眾，煽動對中共的仇恨，以延續2019年的抗爭。

劉兆佳表示，相信港府是因應香港特殊情況，因此預先作出警告。

立法會議員兼智庫「新思維」主席狄志遠則表示，當局把近日在香港出現的悼念活動定性為「革命」是過度演繹。

他表示，不希望有關當局對這次示威活動過度敏感，認為大陸居民在疫情嚴峻下，為平衡生活空間，表達對疫情防控的訴求十分合理，也獲得當局正面回應。

狄志遠促請港府與學生多溝通，了解動機，避免事情變得複雜。（編輯：楊昇儒）1111130