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首頁 / 國際

美國願協助中國抗疫 北京自稱有體制優勢能度過

2022/12/15 17:38（12/15 18:13 更新）
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（中央社台北15日電）美國白宮表達願意對中國提供疫情援助後，中國外交部發言人汪文斌今天回應稱，中國有抗疫的「體制優勢」。

路透社報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）14日表示，只要北京開口，美國願意協助中國應對當前升高的COVID-19疫情。

對此，汪文斌15日下午在中國外交部例行記者會表示，中國有體制優勢，一定能順利度過疫情高峰。

針對白宮表達願意協助抗疫，中共環球時報前總編輯胡錫進今天以英文在推特（Twitter）發文表示，不管中國有沒有開口要求，作為北京市民，他很歡迎美國政府的表態。

胡錫進還說，希望華府推動輝瑞公司（Pfizer）的COVID-19治療藥物在中國能便宜一點，「現在太貴了，中國民眾不滿意」。

中國2月已批准輝瑞藥廠的COVID-19口服藥「倍拉維」（Paxlovid）進口使用，患者必須到醫院看診由醫師開具處方才能取得，醫療機構的醫保採購價格為人民幣2300元（約新台幣1萬元）。13日一度傳出有線上藥局開出每盒預購價2980元，但消息傳出後又緊急下架。（編輯：張淑伶）1111215

#中國
#胡錫進
#汪文斌
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