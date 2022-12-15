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中國傳19日放寬入境隔離 漳州部分漁民實行2+3

2022/12/15 16:39
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（中央社台北15日電）中國鬆綁防疫後，盛傳19日將放寬入境隔離。福建省漳州市昨天宣布，漁民若有接觸境外人員，比照海外入境人員管控，19日起實行「2天集中隔離＋3天居家隔離」；下月9日再放寬為「0+3」。

中國7日公布優化防疫新10條後，迄今未放寬入境人員隔離「5+3」規定，但多地已低調放寬為「5+0」。成都、深圳、上海、天津等口岸城市近日傳出入境旅客在酒店集中隔離5天後，即被告知可自由離開，不須執行3天居家健康監測。

網路盛傳19日將放寬入境隔離之際，漳州官媒閩南日報14日在微信公眾號發布「關於進一步優化防海上疫情輸入措施 做好漁業安全生產工作的通知」。

「通知」第5條明定，違規與境外或高風險地區船舶和人員有接觸的漁船民，「按海外入境人員進行管控」。自12月19日起，實行「2天集中隔離＋3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出，集中隔離的第1、2天各進行1次核酸檢測，居家隔離的第1、3天各進行1次核酸檢測。

自2023年1月9日起，上述人員管控進一步放寬為只需「3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出，並在第1、3天各進行1次核酸檢測。

港媒星島日報網向漳州市衛健委宣傳辦查詢，「2+3」及「0+3」的實施時間表是否適用於所有海外入境人員？工作人員表示：「國家還沒有正式公布，對境外回國，包括港澳台回來的是有在研究，但還沒正式下發文件。」

中國鬆綁防疫後，要求放寬入境隔離的呼聲越來越高。據中國國家衛健委今天通報，中國大陸昨天新增COVID-19確診病例2000例，其中只有56例是境外移入，其餘均為本土病例。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111215

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