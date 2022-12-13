白紙運動後中國至少6大學爆抗爭 醫學生要求同工同酬[影]

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（中央社台北13日電）中國江西、四川、雲南、江蘇、福建共5省6所大學院校12日晚間爆發抗爭，網路廣傳的影音顯示，多數是醫學院學生抗議在學校附設醫院工作同工不同酬，也有學生不滿校方規劃的返鄉專案說變就變。

根據網路帳號「李老師不是你老師」、「方舟子」與Ina Moll發布的影音，南昌大學江西醫學院專碩生聚集抗議，要求同工同酬，因學生不滿每個月僅人民幣1000元（約新台幣4400元）的微薄規培收入，臨床雜務卻繁重不堪。

規培是指醫學本科畢業後，必須接受為期3年的住院醫師規範化培訓。江西醫學院校方則是以深鎖大門及警車戒備對待學生們。

福州大學則因學生不滿校方公布的返鄉專案變來變去，於是晚間聚集在操場抗議。原來校方通知12日停課並改為線上授課，僅隔7分鐘又通知「教學計畫暫不調整」，雖然另有消息稱校方妥協但只是口頭答應。

江蘇省徐州醫科大學的研究生因不滿附設醫院要求他們到防疫最前線收治確診病患，卻連N95口罩也不給，造成若干學生因感染被隔離，甚至醫院稱這些人沒上工扣他們薪資。

網友上傳的訊息說，與學生交涉的校方教職甚至現場保安都戴著N95，但學生只戴著普通口罩，在入夜低溫的寒風中爭取權益。

昆明醫科大學附屬第一醫院（雲大醫）研究生的聚集則是抗議院方不給他們放假又不發工資與口罩，還得職最苦最累的班，而戴著N95口罩疑似院方領導將抗爭學生拖走，周邊還部署著持棍便衣。

至於四川南充市的川北醫學院和江蘇省人民醫院（南京醫科大學第一附屬醫院）的研究生，也因為抗議同工不同酬及不滿校方返鄉專案的規劃，同樣在12日晚間聚集抗爭。

南京醫科大學研究生院隨後雖發布通知，同意學生返鄉，針對學生爭取同工同酬的待遇，則說這得向教育部反映。

6所大學爆發抗爭的前一天，11日晚間，四川大學華西臨床醫學院則率先爆發學生在校園示威，高喊「同工同酬，拒絕雙標」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111213