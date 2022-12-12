香港官員：2019年示威者煽動白紙運動

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（中央社記者張謙香港12日電）香港保安局局長鄧炳強今天說，兩週前，有2019年的「黑暴示威者」參與煽動「白紙運動」，而這些人早已離開香港。

鄧炳強晚上向媒體表示，當局會打擊任何破壞國家安全的人，而警方兩週前發現有人在網上煽動「白紙運動」，這些人當中有「反華人士」，也有2019年黑暴示威人物，但他們早已離港。

他呼籲本地年輕人不要受煽動而參與「顛覆國家政權」，因為煽動者早已離港，留下來的可能要面對法律制裁。

鄧炳強並提及，在搜尋器Google找尋「香港國歌」時，排列首位的都是「反送中」運動歌曲「願榮光歸香港」，當局曾要求對方刪除，但遭拒絕。

他說，谷歌（Google）拒絕刪除的理由是，相關歌曲排列首位，是由電腦自行推算出來的。

但他指出，最近歐洲法院裁定，谷歌需要刪除搜尋器上一些不正確的資訊，而谷歌也做了；他因此質疑谷歌是「雙重標準」，並強調當局會繼續要求谷歌糾正。

新疆烏魯木齊早前發生10死9傷的住宅大火，而外傳死者因為防疫封控而無法逃離，這起事件其後引發大陸多地出現悼念及要求放寬防疫限制的集會示威，外界稱為「白紙運動」。

兩週前，香港街頭、大學校園也出現悼念與聲援行動。

在香港出現零星「白紙運動」後，鄧炳強曾公開表示，觀察到社會有不穩定的徵兆，並指事件有「再次顏色革命的雛型」，一定要「防患於未然」。

當時有分析指出，鄧炳強是對事件作出預警，而他今天說，早前的預警有成效，至今沒有人被捕。（編輯：張淑伶）1111212