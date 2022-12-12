中國放寬防疫管制 北京街頭比封控期間更空蕩

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（中央社台北12日電）中國自宣布優化防疫新10條放寬防疫管制後，首都北京市疫情日益嚴峻，市民擔心受感染多選擇家裡蹲，街頭反而比執行封控期間還冷清。

香港星島日報今天報導，直擊北京海淀區金源購物中心，商場裡基本上沒人，不少店鋪也拉鐵門歇業，比放寬之前更蕭條。

即使11月嚴格管控期間商家仍開門做生意，顧客不時上門，對比如今的淒涼，店員表示：「原來每年過年前最賺錢的兩個月，現在啥都沒了…。」並互相安慰：「明年會好的，明年會好的。」

上傳至推特的影音顯示，向來車水馬龍最熱鬧的王府井大街，還有向來熙來攘往的朝陽區，高檔辦公大樓與商場，同樣陷入一片死寂。

網友說，幾乎沒有人再高喊加油北京、北京挺住等正能量口號，因為大家都筋疲力盡了。

另據美國媒體自由亞洲電台（RFA）推特的貼文，網傳北京市東城區官方內部資料顯示，10萬管混檢中，出現逾3成陽性，民眾對此大驚失色，但官方未澄清。

東城區街頭散置著堆積如山的包裹沒人處理，網友說，難怪北京最近送貨慢，原來「快遞小哥都羊（陽）了沒人送」。

不過各醫療院所則是擠滿因發燒而求助的病患，像是附屬首都醫科大學的北京朝陽醫院發熱門診爆滿，排隊等待救治的人龍中，包括許多高齡患者和坐輪椅的行動不便者，即使晚間北京市的氣溫最低達攝氏零下6度。

中國COVID-19重症專家鍾鳴則表示，預期中國的疫情一個月內會達到高峰，但何時結束則是比較複雜的問題，目前要解決醫療資源管理問題，包括若醫療資源超出負荷如何應對。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111212