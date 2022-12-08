中國優化防疫 李克強：經濟增速將持續回升

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（中央社台北8日電）中國昨天公布優化防疫新10條措施，形同放棄動態清零後，中國國務院總理李克強今天在黃山會見世界銀行總裁馬爾帕斯時表示，隨著優化調整措施的落實，中國經濟增速將會持續回升。

據央視新聞聯播，李克強8日在安徽省黃山市分別會見到中國出席第7次「1+6」圓桌對話會的世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）、國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）和世界貿易組織秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。

會見馬爾帕斯時，李克強在應詢介紹中國經濟和COVID-19疫情防控相關情況時表示，中國實現穩就業穩物價、穩住了宏觀經濟大盤，經濟運行保持在合理區間，這在疫情衝擊背景下實屬不易。

李克強說，中方根據疫情形勢變化，公布了進一步優化落實防控的10條措施。「隨著優化調整措施的落實，中國經濟增速將會持續回升」。中方將更好統籌疫情防控和經濟社會發展，守護人民生命安全，維護好正常生產生活秩序。

報導稱，馬爾帕斯表示，世銀高度重視與中方的關係，「讚賞中方調整防疫政策」，樂見中方不斷擴大對外開放，願和中方進一步深化合作。

在會見喬治艾娃時，李克強表示，中方持續推進高水準對外開放，願與包括IMF在內的各方加強宏觀政策協調，應對債務、氣候變化等全球性挑戰。「我們將保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，這將有利於維護國際產業鏈供應鏈的穩定」。

據報導，喬治艾娃表示，IMF高度重視發展與中國的關係，「讚賞中方優化調整防疫政策，相信將有助於經濟增長」。願與中方緊密合作，防止世界經濟碎片化，攜手應對共同挑戰。

李克強8日至9日在黃山與6位國際經濟組織負責人，舉行「1+6」圓桌對話會。喬治艾娃等人會前曾表達中國疫情封控的對世界經濟成長衝擊的憂心，表示將與中方領導人討論中國和世界共同面對的急迫性議題。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111208