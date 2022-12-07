華爾街日報：共青團中央承認防疫鬆綁是回應抗議

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（中央社台北7日電）華爾街日報引述共青團中央發文，指此前「比較集中地出現了對一些地方疫情防控措施的意見」，經過溝通改進已平息。報導形容，這罕見的評論顯示，中國近日減少封控是回應民眾的抗議。

華爾街日報中文網7日報導，共青團中央微信公眾號4日發文指：「前幾天，線上線下比較集中地出現了對一些地方疫情防控措施的意見，通過及時溝通、完善改進，事情本已平息。」

文中指出，中國對於群眾呼聲、對信訪意見的重視程度和響應速度，在全世界也找不出第2個。

文章又提到，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對中國防疫政策評頭品足，還有一些美國政客發出支持抗議者的聲音，都是美國打算在中國「製造混亂」的跡象。

文章稱：「中國人自己的家事關美何事？莫不是這些事件是你們策劃的？」

報導表示，共青團中央的文章相當於公開承認民眾對長期嚴格的防疫舉措感到憤怒，這可能是官方首次承認由中國國家主席習近平親自批准的「動態清零」政策有缺陷。

報導表示，共青團中央的文章也顯示，中國減少封控和大規模核酸檢測是回應民眾對防疫措施的抗議，這種回應屬罕見，也表明中國政府開始為重新開放經濟奠定基礎。

報導表示，疫情正在中國各地蔓延之際，許多大城市取消部分疫情防控措施，新增感染病例下降，部分原因可能是大規模核酸檢測減少，導致發現的病例也減少。

近日新增感染病例數降至3萬例以下，低於11月底的每天新增超過3萬8000例。官方數據顯示，一些疫情最嚴重地區的新增病例數已經從高點下降了一半或更多。

報導表示，動態清零政策成功保護中國人口免受病毒侵襲，但也意味著民眾的自然和後天抵抗力很低，而且老人和其他高危群體的疫苗接種率也很低。

高盛（Goldman Sachs）經濟學家預測，從香港和台灣的經驗來看，到1月份，中國的病例可能在每天300萬到1300萬例之間。死亡人數是否也會激增，取決於政府提高疫苗接種率的能力。

根據衛生部門11月底公布的數據，在3580萬80歲或以上的人口中，約有66%的人完成全程疫苗接種，只有40%的人完成了加強免疫接種。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111207