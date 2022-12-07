中國放寬防疫管制 常備用藥價格飆漲

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（中央社台北7日電）中國官方今天通報最新COVID-19新增病例降至2萬5000多例，而當前防疫管制陸續放寬之際，因民眾搶買感冒與退燒等常備用藥以致藥價飆漲。

中國衛健委上午通報，6日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例4409例，其中境外輸入58例，本土病例4351例中，廣東1719例，北京1170例，四川214例，重慶184例等。

新增無症狀感染者2萬912例，其中境外輸入148例，本土2萬764例中，重慶3581例，廣東3200例，北京2804例，山西1386例，黑龍江1068例，陝西1027例，四川786例，貴州483例，山東468例，上海454例，福建448例等。

統計6日新增病例（含確診與無症狀感染者）2萬5321例，本土佔2萬5115例，而前一天5日新增病例2萬8062例，本土佔2萬7847例。

截至6日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例4萬2955例（其中重症病例128例），累計病亡5235例，累計報告確診病例34萬9938例。

中國多地上月底爆發抗議過度防控的「白紙運動」後，各地陸續放寬防疫管制，當局並宣布購買退燒與抗病毒藥物無須再實名登記。

美國之音（VOA）報導，由於白紙運動前，官方一再聲稱病毒變異株Omicron非常危險，改口轉調後，民眾心生疑慮紛紛搶購常備用藥，導致藥價瞬間水漲船高。

例如連花清瘟自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，單盒售價人民幣102元（約新台幣450元），較平常的30元左右上漲了240%。

香港阿斯達克財經新聞網5日報導，居家快篩常用的抗原檢測試劑盒從11月28日至12月4日的一週內，中國各藥房的販售價格比前一週暴漲344%。

路透社引述北京市藥房工作人員說，從沒見過一天之內這麼多人要買退燒藥，即使全力補貨調貨，也至少要等上一週。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1111207