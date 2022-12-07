中國官方不再提動態清零 民眾反應不一

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（中央社台北7日電）中共政治局昨天召開的會議，以及官方今天發布優化防疫新10條措施，都不再提「堅持動態清零」。從網友反應來看，一些人對新政期待，但也有不少人無所適從，更有人嘲諷官方宣傳口徑一夕改變。

中國國務院聯防聯控機制今天發布「關於進一步優化落實新冠肺炎（COVID-19）疫情防控措施的通知」，通知一共有10條，相較於11月11日發布的優化防疫20條措施，不再提到「動態清零」。

北京青年報旗下新媒體「政知見」今天指出，今年4月、7月和12月的中央政治局會議都有談及疫情形勢，也包括疫情防控和經濟社會發展的關係，但前兩次的會議都提到「堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零」，昨天的會議則是「明年要更好統籌疫情防控和經濟社會發展。要優化疫情防控措施」。

對此，有轉發新10條的上海民眾在微信朋友圈寫道：「感謝上街的人」，意指11月26日、27日在中國多地上街抗議嚴格封控的人促使官方改變防疫措施，但這位民眾也表示：「至今不斷有人被警察叫去問話，還有沒被釋放的，不知情況怎樣了。」

官方今天公布的優化防疫新10條措施最受矚目的是調整了隔離方式。具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。

然而，相關說明不夠明確。民營的醫學網站「丁香醫生」微信公眾號隨即發表「新冠陽性怎麼辦？一份居家隔離指南」，教導民眾判斷輕症還是重症，如何儘快好起來，以及怎麼避免傳染給同住人。

微博上除了有網友肯定，也有人對於中國終於逐漸向外國防疫方式看齊，嘲諷「是不是有境外勢力滲透內部高層」，或無奈表示：「早知今日，不如3月就讓上海放開。」還有反對的民眾說：「為啥這麼急於推進？連試點都不做？…到底在急什麼？！」

11月30日以來，中國官方和媒體明顯改變對疫情的宣傳口徑，也影響民眾的認知。

新華社11月26日還發文指廣州面臨抗疫3年來最嚴峻疫情，12月5日發表評論則稱「最困難的時期已經走過」；官方11月還在宣傳COVID-19後遺症影響深遠，12月1日人民日報就引述專家說還沒有證據顯示染疫有後遺症。對此，微博上有網友刻意列出相關內容作為對比。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111207