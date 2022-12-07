上海放寬防疫要求 核酸檢測小亭卻排隊

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上海市疫情防控單位放寬防疫要求，搭乘地鐵、進入商場不再需要查驗核酸檢測陰性證明，常態化核酸檢測小亭前卻仍有民眾排隊等待採樣，原因包括前往餐廳仍必須持有48小時核酸檢測證明。中央社記者李雅雯上海攝 111年12月7日

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（中央社記者李雅雯上海7日電）上海市疫情防控單位放寬防疫要求，搭乘地鐵、進入商場不再需要查驗核酸檢測陰性證明，常態化核酸檢測小亭前卻仍有排隊，民眾說，前往餐廳要48小時核酸檢測證明，仍得要驗。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室連續2天發布疫情防控優化措施，5日零時起，旅客搭乘軌道交通、地面公交、輪渡等公共交通工具，不再查驗核酸檢測陰性證明；公園、景區等室外公共場所，也不再查驗核酸檢測陰性證明。

6日零時起，除養老機構、兒童福利機構、醫療機構、學校（含托幼機構）以及密閉娛樂場所（包括KTV、棋牌室、密室劇本殺、網吧）、餐飲服務（含酒吧）場所等有特殊防疫要求的場所外，其餘公共場所不再查驗核酸檢測陰性證明。

上海市放寬防疫措施，減免部分場所核酸檢測證明出示要求，常態化核酸檢測採樣點卻仍排起隊伍，原因為前往餐廳、酒吧仍必須持有48小時核酸檢測證明；另外則是因應防疫措施調整，小區結束駐點採樣工作，民眾僅能轉往常態化核酸檢測採樣點。

一名等待核酸檢測採樣民眾告訴中央社，去餐廳還是得有48小時核酸檢測陰性證明，經過採樣點有時間還是採檢一下，免得有需要出示的時候才發現證明過期，防疫要求放了這邊、沒放那邊。

另一名民眾說，小區的採樣點關了，所以轉到離小區有段距離的檢測亭採檢。

上海市政府官方帳號「上海發布」7日發布疫情概況。6日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例24例、新增本土無症狀感染者454名，其中9例確診病例、1名無症狀感染者在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例9例和境外移入無症狀感染者68名。（編輯：曹宇帆）1111207