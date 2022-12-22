模型推估中國染疫潮起每日5000死 明年3月日增420萬例

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英國醫療資訊分析公司Airfinity最新分析，中國恐將迎來世界上最大規模的COVID-19感染潮。圖為上海醫護人員19日將患者移往發熱門診。（路透社）

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）根據英國醫療資訊分析公司Airfinity最新分析，中國恐將迎來世界上最大規模的COVID-19感染潮。擁有14億人口的中國，每天恐增100萬新病例及5000人染疫死亡，情況也可能更糟。

彭博社報導，Airfinity自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情出現以來就持續追蹤至今。其數據顯示，目前這波疫情可能使明年1月每日病例發生率高峰上升至370萬，預估之後可能出現另一波感染潮，明年3月的單日確診高峰恐飆至420萬。

此次分析利用各省區數據，作為中國疫情爆發規模和死亡人數的預估模型，表明中國驟然取消「清零」政策帶來的影響，遠超出政府預估。

（圖取自Airfinity網頁airfinity.com）

根據官方統計，中國昨天通報2966例新病例；自12月初以來，染疫死亡數低於10人。

官方統計數據和愈來愈多的報導形成鮮明對比；相關報導指出，醫院湧入過多病人、正面臨醫療量能超載，火葬場運作量能也嚴重過載。

政府改變病例通報方式是造成此差異的一大因素。

中國大幅關閉原有的大規模篩檢系統，並且不再將每一次感染都納入每天的統計數字，居民只能仰賴快篩試劑進行篩檢且無回報義務；衛生監管單位更悄悄緊縮染疫死亡個案的定義，比許多西方國家的標準嚴苛很多，因此難以計算目前疫情爆發造成的實際死亡人數。

Airfinity疫苗暨流行病學主管布萊爾（Louise Blair）在聲明中表示，這些改變意味著「官方數據不太可能真實反映全國正在經歷的疫情現況」。聲明還說：「這樣的改變可能使中國的死亡人數被低估。」（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111222