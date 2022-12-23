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中國農村醫療匱乏 患者坐路邊吊點滴

2022/12/23 14:55（12/23 15:06 更新）
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（中央社台北23日電）中國疫情大爆發，北京等大城發熱門診爆滿的畫面網路廣傳，相較於城鎮，絕少受到關注的農村地區，疫情嚴峻有過之而無不及，甚至病患打點滴沒床躺只能在路邊坐著板凳，任憑低溫寒意刺骨。

中國媒體第一財經18日報導，湖北當地一家村醫務室醫生說，最近村裡發燒病患驟增，當中包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的染疫患者，而且每天來就診的人數比平常逾3倍，多數是中老年。

推特等社群媒體廣傳的畫面顯示，郊區的多個衛生所室內坐滿人，吊點滴的病患只能坐在室外的路邊。

儘管設備如此簡陋，還是止不住求助打點滴的人潮上門，病患說，實屬無奈，因常見的感冒藥，連花清瘟、布洛芬（Ibuprofen）等藥品，藥房都沒貨了。

此外，村鎮衛生所的醫護人員坦承，沒經驗應付當前的情況，也是中國現階段處於疫情海嘯式大爆發的另個隱憂。

一位鄉鎮衛生院人員表示，與過去COVID-19患者集中在定點醫院救治不同，目前普通醫院也要接診，但發燒的民眾越來越多，基層醫療機構壓力倍增，「我們的醫護人員在處置陽性人員方面，並無經驗」。

於此同時，即因當局放寬防疫管制，院內感染更是勢不可擋，湖北黃岡市下屬縣區鄉鎮的部分醫院說：「現在陽性感染的醫護人員數量每天基本維持在2名左右。」（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1111223

#中國
#湖北
#COVID-19
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