中國專家：第4劑不能再用滅活疫苗

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（中央社台北23日電）中國正面臨新一波大規模疫情高峰，中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾光表示，要快馬加鞭加強疫苗接種，特別是老人，而第4劑疫苗一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗了。

綜合陸媒報導，曾光22日在「2022網易未來大會創新力論壇」以「這波疫情風暴的成因和對策」為主題發表演講時，作出上述表示。

曾光說：「這次感染風波來得很重，一個特點是給我們普及了自然免疫。現在我們加強疫苗接種要快馬加鞭，特別是要對老年人還沒被感染的，對醫務人員，對和公共接觸比較多的人員，要率先進行疫苗接種。」

他強調：「不管是以前打了2針還是3針的人員，都可以開始打第4針了。第4針一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗了。」

曾光解釋，現在感染的人大多數都是接種了2劑或3劑的滅活疫苗，即是同源免疫，同源免疫的效果明顯不及變換接種另一種技術平台製成的疫苗，如蛋白重組疫苗或腺病毒載體疫苗。特別是現在腺病毒載體疫苗有霧化吸入疫苗，效果很好。

他也提到，全國疫情還會持續2、3個月，會橫跨元旦及春節，當春天來臨時全國疫情會好轉。

曾光又表示，從公共衛生角度來看，一個傳染病傳播速度的快慢，取決傳染源、傳播途徑和易感染人群，以及自然因素和社會因素。

現在傳染源、傳播途徑和易感染人群，以及自然因素和社會因素都發生巨大改變，病例大幅度上升不能歸咎於疫情開放，而是綜合原因造成。

他說，不要再認為一有病就要到傳染病醫院隔離，甚至入住ICU（加護病房），這是沒必要的，應以預防為主，確保醫療不會擠兌，搶救重症病人為主，才能有效限制疫情。

中國國產疫苗成效一直被質疑，德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）21日證實，復必泰疫苗正運往中國途中，中國官方已同意先讓在中國的德國公民接種，德國正努力將施打範圍擴大到其他在中國生活的外國人。

赫伯史揣特說，在中國境內的德國公民約2萬人，作為交換條件，在歐洲的中國公民也可接種中國的科興疫苗。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今年11月初訪問北京時，參與生產復必泰疫苗的BioNTech執行長吳沙忻（Uğur Şahin）隨行出訪，當時蕭茲已向中國大力推銷復必泰疫苗的好處，鼓勵中方儘快批准疫苗上市。

中國迄今未批准以mRN技術平台製成的復必泰疫苗大規模在境內使用，「明鏡周刊」（Der Spiegel）21日報導，德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）日前與中國國家主席習近平通話時表示可立即運數億劑疫苗協助抗疫，不過北京沒有接受。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111223