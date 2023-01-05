長照機構陽性率升 1/9起加嚴定期篩檢

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北5日電）國內COVID-19第3波疫情開始，長照機構確診隨之上升，指揮中心宣布，自1月9日至1月31日期間，調整住宿式長照機構公費快篩措施，恢復住民1週2篩檢及工作人員1週1次篩檢。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會說明，在每週四例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，採檢陽性率部分，機構住民0.7%至1.2%，受到第3波疫情影響，近2週機構確診率攀升，包含老人福利機構、精神機構等，陽性率都增加超過1%以上；機構投藥率為92%。

羅一鈞說，考量國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒變異株疫情持續，國內疫情處於另一波上升階段，農曆春節將至，基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕，避免發生機構群聚感染風險，1月9日起至1月31日調整公費定期篩檢措施。

羅一鈞說，篩檢頻率調整為服務對象每週定期快篩2次，有症狀時應進行快篩；至於身心障礙者、失智症者、2至18歲每週1次；未滿2歲免篩，有症狀則採PCR。篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療。

至於工作人員則調整為每週定期快篩至少1次，若出現症狀時則須進行快篩，機構認為有必要時，如有接觸史、群聚等，也應提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

指揮中心統計，上週新增354名工作人員確診及1184名住民確診，自去年1月1日今年至1月1日，通報機構間數達1830家，確診住民人數為6萬5392人、確診工作人員數為1萬9729人。

這波本土疫情自去年4月起統計至今年1月1日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有5432人，累計死亡人數1476人；去年12月26日至今年1月1日新增死亡人數為7人。（編輯：陳政偉）1120105

（指揮中心提供）

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