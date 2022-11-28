12/10起醫院探病再鬆綁 取消入境人數上限

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指揮中心宣布，自12月10日起，有條件開放全國醫院住院病人探病，及取消入境人數限制。圖為新北市新莊區一間醫院急診室外。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北28日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情趨緩，指揮中心今天宣布2項防疫鬆綁新制，分別為有條件開放全國醫院住院病人探病，及取消入境人數限制，皆自12月10日上路。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，考量全國COVID-19新增病例數持續下降，國內疫情穩定可控，經衡酌民眾探病需求及醫院防疫安全，自12月10日起有條件開放全國醫院住院病人探病。

羅一鈞說明，全國醫院住院病人有條件開放探病，探病時段為每天固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為限，但符合4大例外情形者，探病時段及訪客人數不在此限。

4大例外情形，第1項是病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件；第2項為急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明的需要；第3項病人病情惡化或病危探視；第4項其他特殊原因，經評估有探病必要且經醫療機構同意。

自主防疫期間勿至醫院探病，探病者不論疫苗接種狀態，應配合出具探視當日採檢自費家用快篩陰性證明。但探病者為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

另外，針對取消入境人數限制，指揮中心指揮官王必勝說，近一週境外移入病例新增281例，較前一週下降12.2%，且國內新增病例數持續下降，考量歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至，預計屆時將有更多的入出境需求，因此取消入境人數限制，以利民眾預先安排連假返鄉行程。

王必勝呼籲，入境旅客須配合於國際港埠領取4劑家用抗原快篩試劑，於7天自主防疫期間進行檢測；入境前14日有疑似症狀的旅客，請主動於入境時通報疾病管制署機場或港口檢疫人員，依檢疫人員評估，配合於國際港埠唾液採檢及優先搭乘防疫車輛返回住所。（編輯：管中維）1111128

（指揮中心提供）