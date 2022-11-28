BA.5疫情估12月初達最低點 單日有望少於1萬例

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北28日電）BA.5本土疫情持續7週下降，指揮中心指揮官王必勝今天表示，預估下週、也就是12月初將達這波疫情最低點，單日新增個案有望少於1萬例，但後續疫情可能再現微升趨勢。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案今天新增1萬583例，是間隔215天以來新低。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，依據內部模型推估，下週將會達到疫情最低點，可能有幾天新增個案數低於1萬例，但參考鄰近國家，如日本、韓國、新加坡疫情走向，都會有起伏波動，評估台灣疫情後續也會再上去一點。

王必勝說，國內感染人數多寡、免疫力可維持多久皆需再觀察，未來將根據國內外疫情、世界衛生組織（WHO）緊急公衛事件延續與否，逐步調整指揮中心等級，及COVID-19法定傳染病改類別、調整通報定義，屆時可比照國外，以高風險或中重症通報為主，由於涉及作業程序改變，將優先討論。

至於指揮中心未來將降級或解散，王必勝說，需要視COVID-19疫情是否流感化及常態化，因為必須看疫情發展狀況及趨勢調整，沒有辦法給出降級的時機點，承諾條件到了就會去做，若達到標準，才可能會報至行政院，由行政院決定，「我很期待這件事，因為代表可以常態面對COVID-19」。

王必勝說，因應國內疫情穩定，自今天起，若無特殊疫情變化，指揮中心將改為固定於每週一、四舉行記者會，防疫工作持續進行，每天新增個案等疫情資訊將以新聞稿發布。

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至於確診者隔離天數是否考慮從5+n天再下修，王必勝表示，這是目前防疫較核心問題，由於確診者外出傳播病毒可能性將增加，多數國家還是維持確診者隔離，現階段沒有太多證據保證隔離不足5天外出不會傳播，所以暫時沒有縮短規劃，持續觀察國際做法，再做進一步調整。

另外，戶外活動取消全程佩戴口罩規定，12月1日起上路。王必勝說，當天正逢台灣室內外全面配戴口罩措施555天，希望鬆綁規定後，可以讓民眾呼吸更順暢一點，至於跨年口罩規定，預計再觀察1到2週後說明，提醒室內仍須全程配戴口罩，雖以自主防疫為主，但刻意違規仍將查處。（編輯：管中維）1111128