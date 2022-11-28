下一波主流病毒株 指揮中心：無法預測

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針對COVID-19流行下一波的主流病毒株，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，現在無法預測。圖為民眾28日戴口罩走在台北市西門町附近街頭。中央社記者張皓安攝 111年11月28日

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（中央社記者余曉涵、陳婕翎台北28日電）針對COVID-19流行下一波的主流病毒株，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，還要再觀察國際各病毒株的消長，因此現在無法預測。

針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下一波主流株，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在記者會中表示，目前國內除今天新增首度出現的BA.2.75本土病例外，其他變異株也都有零星檢驗出1到2例，但都沒有像過去BA.5一樣每週持續累積上升，占到一定比例後取代BA.2，但這波各國觀察都沒有一株獨大的狀況。

羅一鈞表示，國際疫情上病毒株消長沒有確定，還要看感染過後跟打疫苗的保護力，何時會衰退到讓新興變異株來影響疫情發展，現在還沒有辦法做太久以後的預測。

指揮中心指揮官王必勝說，目前看起來沒有特別強勢的變異株，國內還是以BA.5為主，國外狀況還要再觀察。

另外，針對中國疫情發展，王必勝指出，大家都很關心中國疫情，希望他們度過難關，以各國經驗來看，Omicron流行起來都是指數型上升，但中國統計不太一樣，會持續注意。

王必勝說，小三通方面，陸委會都一直有在積極準備，中國疫情會不會影響開放時程，也是思考重點，陸委會會持續評估，再跟指揮中心商量決定。（編輯：陳政偉）1111128