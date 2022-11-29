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單日本土疫情較上週降5% 校園口罩指引將修正

2022/11/29 14:51（11/29 15:05 更新）
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隨著12月1日起，戶外取消全程戴口罩規定，教育部跟進修正校園指引，擬以教室內外區隔。圖為北部某大學學生配戴口罩上課。（中央社檔案照片）
隨著12月1日起，戶外取消全程戴口罩規定，教育部跟進修正校園指引，擬以教室內外區隔。圖為北部某大學學生配戴口罩上課。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北29日電）COVID-19本土疫情持續趨緩，據指揮中心公布最新數據，今天新增病例數較上週同期降5%，隨著12月1日起，戶外取消全程戴口罩規定，教育部跟進修正校園指引，擬以教室內外區隔。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午公布，今天新增1萬7240例本土個案，新增個案比上週二減少910例，降幅約為5%；另外，境外移入增49例。

確診個案新增中重症29例（中症17例、重症12例），其中21人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中20人有癌症等重大疾病或慢性病史，14人未打滿3劑疫苗、10人沒有接種任何疫苗，14人年齡超過80歲。今天無特殊死亡個案。

指揮中心指揮官王必勝昨天宣布，戶外活動取消全程戴口罩規定，12月1日起上路，但室內維持全程戴口罩，教育部長潘文忠今天出席綜規司「群策群力為海洋盡心力 2022年海洋教育推手獎頒獎典禮」記者會，會前聯訪被問及校園口罩指引是否隨之修訂，他說，這1、2天著手進行修正。

潘文忠說，根據指揮中心公布的戶外取消全程戴口罩新制，校園口罩新指引研擬以教室及教室外來作為戴口罩與否的區隔界線，希望盡快完成指引修訂，學校有依據可循，跟上台灣回歸正常生活的腳步，校園已經逐漸走到正常，持續努力讓校園作息、學習環境恢復常態。

接種疫苗是預防重症、死亡風險重要方法，也是恢復正常生活關鍵之一，據指揮中心統計，昨天莫德納次世代疫苗總共接種1萬5031人次，其中BA.1雙價疫苗接種1479劑；BA.5雙價疫苗接種1萬3552劑。

國內12歲以下兒童重症維持275例，33例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、181例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已經有38人死亡，13例腦炎、9例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至11月28日本土輕症、無症狀個案累計818萬9006例、占99.55%，中症累計2萬1334例、占0.26%，重症累計1萬5759例、占0.19%，其中死亡累計1萬3442人。（編輯：張芷瑄）1111129

#本土疫情
#校園口罩指引
#王必勝
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