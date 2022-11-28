薛瑞元：防疫成果逐漸浮現 樂觀預期可歡樂過年

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衛福部長薛瑞元（中）28日在立法院受訪表示，台灣防疫成果已逐漸浮現，可以樂觀預期，未來不論新曆年或舊曆年，應該可以過個歡樂的年。中央社記者徐肇昌攝 111年11月28日

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（中央社記者郭建伸台北28日電）衛生福利部長薛瑞元今天在立法院受訪表示，台灣的防疫成果已逐漸浮現，可以樂觀預期，未來不管是新曆年或舊曆年，應該可以過個歡樂的年。談及民進黨敗選，薛瑞元說，若要負政治責任，他絕不迴避。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審身心障礙者權益保障法部分條文修正草案，薛瑞元會前接受媒體訪問。

媒體詢問，何時會修改傳染病防治法並銜接COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情降級。薛瑞元表示，修法與降級改分類是兩件事，依照現行法令就可以做。

薛瑞元表示，台灣的防疫成果已逐漸浮現，可以樂觀預期，未來不管是新曆年或舊曆年，應該可以過個歡樂的年。

至於口罩令是否修改，薛瑞元表示，下午指揮中心將說明。

媒體詢問，外界質疑薛瑞元輔選時行政不中立，民進黨九合一敗選後是否會請辭。薛瑞元表示，政務官辯護政策並支持黨籍候選人，是天經地義的事情；他強調，若要負政治責任，他絕不迴避。

此外，身障團體今天將舉行記者會回應身心障礙者權益保障法修法。薛瑞元表示，108年啟動修法後曾和身心障礙團體討論，時間比較久，他們可能不記得，但並非是沒討論就修法闖關。（編輯：張良知）1111128