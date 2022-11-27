本土疫情連7週下降 擬討論12/1起戶外口罩鬆綁

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）COVID-19本土疫情連續7週下降，上週單週新增個案數降至10.4萬例，較前一週的12.8萬例減少18.6%。衛福部長薛瑞元今天表示，明天專家會議擬討論12月1日起戶外口罩鬆綁可能性。

薛瑞元下午出席台灣癌症基金會「台灣癌症基金會25週年感恩茶會暨10大抗癌鬥士頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪時，被問及明天專家會議是否討論12月1日起開放戶外口罩鬆綁。薛瑞元表示，很可能做這方面討論，因為明天必須到立法院，所以他無法參加會議，詳細規劃由指揮中心回答。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午說明，新增1萬3276例本土個案，新增的病例數較昨天多58例，增加約0.44%，較上週日少2921例，降幅為18%；另外，境外移入增35例。

確診個案新增中重症127例（中症98例、重症29例），其中25人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中25人有癌症等重大疾病或慢性病史，14人未打滿3劑疫苗、10人沒有接種任何疫苗，18人年齡超過80歲。莊人祥說，今天沒有新增特殊死亡個案。

接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。根據指揮中心統計，昨天莫德納次世代疫苗總共接種1萬2565人次，其中BA.1雙價疫苗接種582劑；BA.5雙價疫苗則接種1萬1983劑。

指揮中心統計，今年1月1日至11月26日本土輕症、無症狀個案累計816萬5270例、占99.55%，中症累計2萬1291例、占0.26%，重症累計1萬5702例、占0.19%，其中死亡累計1萬3380人。（編輯：管中維）1111127