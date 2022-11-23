陳秀熙：COVID-19死亡率逐漸下降到與流感相近

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台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙23日指出，在Omicron流行下，加上疫苗施打與抗病毒藥物使用，已使COVID-19死亡率逐漸下降到與流行性感冒相近。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地YouTube網頁youtube.com）

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（中央社記者陳至中台北23日電）台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」指出，在Omicron流行下，加上疫苗施打與抗病毒藥物使用，已使COVID-19死亡率逐漸下降到與流行性感冒相近。

陳秀熙今天帶領研究團隊，透過線上直播分析COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨勢與科學發展。

陳秀熙指出，台灣COVID-19中重率和死亡率在各年齡層都有下降趨勢，顯示已走入「流感新冠肺炎」的趨勢。Alpha病毒株流行時期死亡率為3%到7%，遠高於流感死亡率0.34%；但到Omicron病毒株流行時期已降到0.3%以下，與流感差不多。

陳秀熙指出，Omicron死亡者，很多都是感染合併症而產生死亡，包含免疫缺乏、其他嚴重共病族群，這些都符合走向「流感新冠肺炎」。

對於台灣於26日的選舉，陳秀熙指出，目前台灣整體的免疫保護力約為60%，而選舉投票是一個非常有次序的公民群聚活動，藉由戴口罩、保持社交距離等措施，應可以安心。

陳秀熙認為，民主選舉與公民參與進而保有防疫文明，是台灣追求新常態生活的重要里程碑。（編輯：李亨山）1111123