台灣染疫致死率全球第3高？ 王必勝：短期統計誤導

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）有媒體指台灣COVID-19近2週確診致死率，在全球排名位居第3高，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天在臉書解釋台灣疫情波峰較其他國晚2至3個月，截取極短時間統計顯為誤導。

有媒體報導指出，以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診染疫致死率來看，台灣近2週每百萬人確診染疫死亡數高達31.33人，為全球第3高，次於芬蘭77.97人、直布羅陀61.2人。致死數也遠高於香港18.03人、南韓13.34人、日本10.26人，以及美國的13.69人。

王必勝在臉書發文說明，截至最新統計數據，台灣COVID-19確診個案每百萬死亡數及確診個案致死率，在經濟合作暨發展組織（OECD）國家分別為第5、第6低，成績名列是世界前段班。

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王必勝說，台灣Omicron的變異株BA.5疫情波峰較其他國晚2至3個月，在高原期維持5週後開始下降，死亡數據是落後指標，一般落後約2週至4週，目前也開始下降，趨勢完全一致。部分人士刻意選擇現在截取極短時間統計數字，表達防疫成績全貌，顯為誤導。

台灣疫情總體致死率累積0.17%，BA.5疫情致死率更低到0.12%，王必勝說，面對疫情數據，指揮中心向來公開透明，從未美化數字，不解特定集團為何醜化大家努力得來的防疫好成績。（編輯：張芷瑄）1111123