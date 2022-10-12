更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
首頁 / 生活

台灣COVID-19超額死亡 全球第3低

2022/10/12 16:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北12日電）台灣今年4月起正式宣布從清零轉向與病毒共存，新台灣防疫模式執行至今半年，根據指揮中心提供的資料，台灣的超額死亡是全球第3低。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，若以高峰期來看，台灣染疫率與其他國家相比並不高，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天曾提到，雖然台灣疫情仍在高峰期，但每週致死率持續下降，今年台灣重症情形也是持平。

據指揮中心提供數據顯示，與OECD重點國家COVID-19致死率相比，台灣為0.17%，排名第6低，僅略高於新加坡、冰島、韓國、紐西蘭與澳洲，比日本、法國、德國、香港與英、美等國都好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於台灣COVID-19累計確診死亡率，為每百萬人口分之490.8，在OECD國家中排名第4低，僅略高於新加坡、日本與紐西蘭。

經濟學人以「超額死亡」做為判斷，疫情期間總死亡人數減去非疫情期間預期總死亡人數，數字愈高，表示疫情造成的死亡情況愈嚴重。台灣超額死亡仍然為世界第3低，僅略高於紐西蘭與列支敦斯登。指揮中心分析，主因是通報確實，同時也反映出國內並沒因醫療排擠而造成超額死亡。（編輯：陳政偉）1111012

王必勝
王必勝允台灣防疫不走回老路 拚重症死亡率可控盼與病毒共存 次世代疫苗18至49歲擴大開打 仍有255萬劑存量
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族