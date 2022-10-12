台灣COVID-19超額死亡 全球第3低

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北12日電）台灣今年4月起正式宣布從清零轉向與病毒共存，新台灣防疫模式執行至今半年，根據指揮中心提供的資料，台灣的超額死亡是全球第3低。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，若以高峰期來看，台灣染疫率與其他國家相比並不高，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天曾提到，雖然台灣疫情仍在高峰期，但每週致死率持續下降，今年台灣重症情形也是持平。

據指揮中心提供數據顯示，與OECD重點國家COVID-19致死率相比，台灣為0.17%，排名第6低，僅略高於新加坡、冰島、韓國、紐西蘭與澳洲，比日本、法國、德國、香港與英、美等國都好。

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至於台灣COVID-19累計確診死亡率，為每百萬人口分之490.8，在OECD國家中排名第4低，僅略高於新加坡、日本與紐西蘭。

經濟學人以「超額死亡」做為判斷，疫情期間總死亡人數減去非疫情期間預期總死亡人數，數字愈高，表示疫情造成的死亡情況愈嚴重。台灣超額死亡仍然為世界第3低，僅略高於紐西蘭與列支敦斯登。指揮中心分析，主因是通報確實，同時也反映出國內並沒因醫療排擠而造成超額死亡。（編輯：陳政偉）1111012