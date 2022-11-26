11/26本土1萬3218例 增29死、中重症148例

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，今天新增1萬3218例本土病例，與上週六（19日）相比，降幅約20%；新增29例死亡個案，其中20人未打滿3劑疫苗、近7成。



中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，新增1萬3218例本土病例，與上週同天相比，降幅約20%，確診個案中新增中重症148例（中症119例、重症29例），29人死亡；另外，境外移入新增51例。



莊人祥表示，新增29例本土病例死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中28人有癌症等重大疾病或慢性病史，20人未打滿3劑疫苗、15人沒有接種任何疫苗，13人年齡超過80歲；沒有特殊死亡個案。



疫苗是預防重症、死亡重要方法之一，據統計，莫德納次世代疫苗昨天總共接種3萬2667人次，其中BA.1接種1904劑，BA.5接種3萬763劑。



根據指揮中心統計，今年1月1日至11月25日，本土輕症、無症狀個案累計815萬2198例、占99.55%，中症累計2萬1199例、占0.26%，重症累計1萬5667例、占0.19%，其中死亡累計1萬3355人。（編輯：管中維）1111126

（指揮中心提供）

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