11/25本土1萬4138例 增56死、中重症191例

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中央流行疫情指揮中心公布，25日新增1萬4138例COVID-19本土病例。圖為家長們帶孩子到台北兒童新樂園遊玩，在戶外也不忘戴好口罩防疫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北25日電）COVID-19疫情持續降溫，今天新增1萬4138例本土病例，與上週五（18日）相比降幅約21.2%。新增3例40多歲死亡個案為1男、2女，皆有慢性神經系統疾病史。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，新增1萬4138例本土病例，與上週同天相比降幅約21.2%，確診個案中新增中重症191例（中症144例、重症47例）；另外，新增57例境外移入病例。

新增56例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中55人有癌症等重大疾病或慢性病史，45人未打滿3劑疫苗、37人沒有接種任何疫苗，35人年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增3名40多歲死亡個案為1男、2女，皆有慢性神經系統疾病史。

其中40多歲男性，已接種4劑疫苗，長期臥床並使用呼吸器，11月1日因呼吸困難、咳嗽送急診就醫，PCR陽性確診，檢查顯示肺炎，住院中不幸合併呼吸衰竭，11月3日過世。

一名40多歲女性，已接種2劑疫苗，10月18日快篩陽性確診採居家照護，10月22日因症狀惡化就醫住院，住院時發現肺炎及腸胃道穿孔，不幸於11月17日過世，死因為COVID-19合併呼吸衰竭，腸胃道穿孔合併敗血症。

羅一鈞表示，另一名40多歲女性，未曾接種疫苗，10月28日快篩陽性確診，11月4日因發燒、頭痛至急診，經檢查生命徵象不穩定，緊急插管轉加護病房使用呼吸器，並使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，不幸因病況惡化於11月19日過世，死因為COVID-19合併呼吸衰竭、敗血性休克及急性腎衰竭。

根據指揮中心統計，今年1月1日至11月24日，本土輕症、無症狀個案累計813萬8217例、占99.55%，中症累計2萬1098例、占0.26%，重症累計1萬5630例、占0.19%，其中死亡累計1萬3326人。（編輯：管中維）1111125

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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