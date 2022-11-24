11/24本土1萬6015例 增65死、中重症132例

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（中央社記者沈佩瑤、余曉涵台北24日電）COVID-19疫情持續降溫，今天新增1.6萬本土病例，與上週同天相比降幅約20.2%。新增2例兒童MIS-C，其中6個月大男嬰確診20天後發病且有心包膜積水，已痊癒出院；另外1歲男童仍住院中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，新增1萬6015例本土病例，與上週同天相比降幅約20.2%，確診個案中新增中重症132例（中症79例、重症53例），其中65人死亡；另外，新增境外37例移入病例。

根據指揮中心統計，今年1月至11月23日，本土輕症、無症狀個案累計812萬2403例、占99.55%，中症累計2萬959例、占0.26%，重症累計1萬5569例、占0.19%，其中死亡累計1萬3270人。

65例死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中63人有癌症等重大疾病或慢性病史，40人未打滿3劑疫苗、31人沒有接種任何疫苗，46人年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天沒有特殊死亡個案，但新增2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），均無慢性病，也都沒有接種疫苗。

其中6個月大男嬰曾在10月19日確診，11月8日起出現發燒、皮疹等症狀，11月12日赴急診，懷疑MIS-C住院，檢查發現發炎指數升高、輕微心包膜積水等情形，經使用免疫球蛋白等藥物治療後好轉，已於11月16日出院。

另外為一名1歲男童，8月6日曾確診，11月18日起陸續出現發燒、皮疹、紅眼、腹瀉等症狀，11月21日至急診，檢查發現結膜炎、草莓舌等狀況，懷疑MIS-C，醫院使用免疫球蛋白等藥物治療，仍在一般病房治療中。

國內12歲以下兒童重症累計共272例，33例腦炎、29例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、179例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡，13例腦炎、9例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共6695床、空床4337床、空床率64.8%，其中台北區65.1%、北區70.7%、中區69.6%、南區49.2%、高屏區65.2%、東區62.6%；49家集中檢疫所共7153床、空床數3180床、空床率44.5%；18家地方加強型防疫旅館933床、空床數710床、空床76.1%。（編輯：張芷瑄）1111124

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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