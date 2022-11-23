第8輪快篩實名制12/1開跑 幼兒長者可再免費領5劑

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北23日電）指揮中心今天下午公布，12月1日起，實施第8輪家用抗原快篩試劑實名制，以及第6輪0至6歲學齡前幼兒與第4輪65歲以上長者免費領取1份快篩試劑，民眾可持健保卡購買或領取。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，12月1日起，實施第8輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用抗原快篩試劑實名制，凡是持有健保卡或居留證民眾，均可至藥局及衛生所購買，讓有需要篩檢族群可以購得每天所需快篩數量。

王必勝說，每輪快篩實名制期間，每個民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份，總共30劑，民眾可分次購買，次數不拘，也可選擇代購，實名制快篩售價維持每份5劑，共新台幣500元，採取醫材售出原則，概不退換。

另外，為提供幼兒家庭及長者更足量的家用抗原快篩試劑，民眾可持「2016年9月2日（含）以後出生」學齡前孩童健保卡，及「1957年（含）以前出生」長者健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取1份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。

目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4473家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證民眾，均可至藥局及衛生所購買，貨源充足，隨到隨買，不用排隊。

指揮中心提醒，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幼兒家長幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。（編輯：張芷瑄）1111123

（指揮中心提供）