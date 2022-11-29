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12/1起校園室外不需戴口罩 教室內唱歌課程也不用

2022/11/29 17:51（11/29 18:01 更新）
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教育部29日調整校園口罩指引，同日起進入各級學校的室外場所空間不需戴口罩，教室內唱歌、運動課程也不用佩戴。圖為學生們戴口罩在戶外運動。（中央社檔案照片）
教育部29日調整校園口罩指引，同日起進入各級學校的室外場所空間不需戴口罩，教室內唱歌、運動課程也不用佩戴。圖為學生們戴口罩在戶外運動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北29日電）疫情指揮中心昨天宣布，12月1日起戶外活動取消全程佩戴口罩規定，教育部今天同步調整，同日起進入各級學校的室外場所空間不需戴口罩，教室內唱歌、運動課程也不用佩戴。

教育部長潘文忠今天下午2時出席活動接受媒體聯訪時提及，因應指揮中心公布適度放寬戴口罩等防疫措施，近日已著手修訂校園口罩指引，希望盡快完成修正並發布，讓學校有依據可循，今天傍晚教育部就公布12月1日起放寬進入校園佩戴口罩防疫措施。

教育部透過新聞稿指出，12月1日起進入各級學校校園，調整為室外空間或場所取消全程佩戴口罩；至於室內空間或場所，維持應全程佩戴口罩，但致詞、演講、講課、拍攝個人或團體照，以及進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類課程及教學活動等，可以不戴口罩。

不過，教育部提醒，上述室內可免戴口罩的課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩。

教育部將持續配合中央流行疫情指揮中心最新防疫政策，適時調整校園防疫措施，鼓勵各級學校教職員工生依建議COVID-19疫苗施打劑次，儘速施打疫苗。（編輯：唐聲揚）1111129

#校園防疫
#口罩
#教育部
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