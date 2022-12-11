本土疫情連3天較上週微升 單日萬例以下可能性低

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）COVID-19本土疫情連續3天較上週同期微幅上升，但以整週分析仍然繼續下降。指揮中心發言人莊人祥今天表示，預估明天個案數會持續上升，BA.5疫情單日新增萬例以下可能性低。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，莊人祥下午接受媒體聯訪時表示，國內新增1萬4034例本土個案，較上週日（4日）增加1053例，上升幅度8.1%；另外，境外移入增50例。

根據中央流行疫情指揮中心統計，12月4日至10日當週新增10萬651例，比前一週、也就是11月27日至12月3日的10萬1109例，下降0.5%。

莊人祥表示，COVID-19本土疫情現階段呈現持平趨勢，日前預估國內BA.5疫情最低點落在12月4日至11日當週，現在看起來與預測一致，面對連續3天個案數較上週同期增加的走向分析，明天新增個案數應該會比上週一的1萬209例更多，預期單日萬例以下應該不會出現。

本土疫情後續起伏仍待觀察，歲末台商返台潮，外界關注中國疫情是否影響台灣。莊人祥認為，單日入境總人數約為2萬人，中國占2.5%，單週最多3000多名中國入境者，過去中國出境須附核酸檢測，若放寬防疫措施後仍要求檢附，對台灣影響低，但台灣並不會要求台商附陰性報告。

今天確診個案新增中重症118例（中症89例、重症29例），其中38人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中36人有癌症等重大疾病或慢性病史，28人未打滿3劑疫苗、22人沒有接種任何疫苗，20人年齡超過80歲。

新增較年輕死亡個案是一名40多歲女性，莊人祥說，個案本身有慢性精神疾病，曾打過4劑疫苗，12月5日快篩陽性，赴醫療院所就醫，研判確診，安排居家照護，隔日在住居所死亡，死因心肌梗塞及COVID-19感染。

指揮中心統計，今年1月1日至12月10日，本土輕症、無症狀個案累計836萬4930例、占99.55%，中症累計2萬2092例、占0.26%，重症累計1萬6212例、占0.19%，其中死亡累計1萬3824人。

另外，有媒體報導指揮中心可能解散的時間點等訊息，莊人祥澄清，類似消息是誤傳，民眾勿輕信及轉傳，有關指揮中心的降級或解除，都是由行政院政策決定。未來指揮中心能否解除，主要根據COVID-19疫情流感化及防疫工作常規化條件而定，未設定具體時間。（編輯：管中維）1111211