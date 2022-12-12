更多編輯台推薦新聞：
中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民
政治

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民

失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地
生活

失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍
科技

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 兩岸

中國疫情嚴峻 專家籲子女返家探親戴N95口罩

2022/12/12 13:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中國當局放寬防疫管制以致疫情日益加劇，中國防疫專家張文宏表示，建議這段時間子女返鄉探望家裡的老人要戴N95口罩，並且這一個月的時間老人不要去廣場跳舞及打麻將。

中國媒體界面新聞今天報導，張文宏近期在華山醫院疫情防控工作會議中指出，基本上這一個月會比較辛苦，對老人的保護很關鍵，醫院要把醫療管理做到最好。

他說，醫院務必重點關注80歲以上的老年病患，盡可能幫助高齡長者安全度過高峰期，並建議子女回家看望家族長輩要戴N95口罩，老年人這一個月不要去跳廣場舞、打麻將或是聚集在社區中心聊天。

中國防疫鬆綁後感染人數暴增，民眾瘋搶N95口罩，以致實體及網路店面的販售經常缺貨，價格也水漲船高，約是防疫鬆綁前的1.5至3.5倍不等。

自從各地爆發反封控抗爭「白紙運動」後，北京當局宣布優化防疫措施新10條，大幅放寬防疫規範，但香港大學生物醫學學院教授金冬雁說，突然放寬防疫措施不是準備得很好，何況時值冬季，可能出現海嘯式爆發。

中國疾病預防控制中心前副主任、國家新冠病毒肺炎聯防聯控機制專家組成員馮子健6日表示，不論疫情防控政策如何調整，最終中國可能80%至90%的人都會經歷感染Omicron病毒株。

他還說，因應首波大規模衝擊過程中，有3件事亟需做好，包括採取適當措施壓制疫情感染高峰；醫療系統提前做好應對壓力的準備；進一步加快疫苗接種，尤其是患有慢性病的老年人。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111212

#中國
#張文宏
#馮子健
張文宏
回顧抗疫 網文指批判病毒共存論讓中國錯失一年 上海疫情升溫 專家：推估3至4週後達高峰
馮子健
港專家：中國防疫陷兩難 守好3防線望平穩過渡 中國防疫急轉彎全民囤藥 黃桃罐頭也掀搶購潮
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國發燒就診人龍多過做核酸 零下6度低溫苦等逾6小時[影]