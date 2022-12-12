中國疫情嚴峻 專家籲子女返家探親戴N95口罩

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（中央社台北12日電）中國當局放寬防疫管制以致疫情日益加劇，中國防疫專家張文宏表示，建議這段時間子女返鄉探望家裡的老人要戴N95口罩，並且這一個月的時間老人不要去廣場跳舞及打麻將。

中國媒體界面新聞今天報導，張文宏近期在華山醫院疫情防控工作會議中指出，基本上這一個月會比較辛苦，對老人的保護很關鍵，醫院要把醫療管理做到最好。

他說，醫院務必重點關注80歲以上的老年病患，盡可能幫助高齡長者安全度過高峰期，並建議子女回家看望家族長輩要戴N95口罩，老年人這一個月不要去跳廣場舞、打麻將或是聚集在社區中心聊天。

中國防疫鬆綁後感染人數暴增，民眾瘋搶N95口罩，以致實體及網路店面的販售經常缺貨，價格也水漲船高，約是防疫鬆綁前的1.5至3.5倍不等。

自從各地爆發反封控抗爭「白紙運動」後，北京當局宣布優化防疫措施新10條，大幅放寬防疫規範，但香港大學生物醫學學院教授金冬雁說，突然放寬防疫措施不是準備得很好，何況時值冬季，可能出現海嘯式爆發。

中國疾病預防控制中心前副主任、國家新冠病毒肺炎聯防聯控機制專家組成員馮子健6日表示，不論疫情防控政策如何調整，最終中國可能80%至90%的人都會經歷感染Omicron病毒株。

他還說，因應首波大規模衝擊過程中，有3件事亟需做好，包括採取適當措施壓制疫情感染高峰；醫療系統提前做好應對壓力的準備；進一步加快疫苗接種，尤其是患有慢性病的老年人。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111212