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網傳顏值高不容易染疫 專家認為有道理

2022/12/12 15:01
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（中央社台北12日電）中國近來疫情大爆發，各式各樣未經證實可避免染疫的小道消息在網路流傳，其中包括顏值高不容易染疫，不過防疫專家表示，這是有一定道理的，自信心能提高抗力，而顏值高自信心也比較高。

中國封面新聞今天報導，四川省COVID-19（2019冠狀病毒疾病）醫療救治專家組成員余德海表示，雖然顏值高不容易染疫的說法沒有準確科學依據，但有一定的道理。

他說，顏值高、長得好看通常指個人的狀態比較好，按中醫的說法則是先天之本很足，一定程度可反映出個人吃得好、睡得好、心態好，顯示健康狀態較佳。

余德海另指出，一般而論，長得好看的人通常自信心比較高，自信心也能提高抵抗力。因此顏值高的人更不容易感染，這種說法是有道理的。

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不過回歸醫療專業，這位來自四川的專家提醒民眾，平時多運動，多攝取蛋白質等營養物可強化身體，如此抵抗力提高，既可減低病毒感染的機率，就算不幸染疫，也不易淪為危重症。

他說，一旦確診千萬不要慌張，如果只是喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕、全身肌肉酸痛、頭痛及輕微發熱等，可服用解熱鎮痛的藥物，同時多喝水，休息幾天就好了，危重症如缺氧且呼吸困難者，則須入院治療。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111212

#余德海
#中國
#顏值高
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