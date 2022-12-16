12/16本土1萬5316例確診 增24死、67例中重症

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）COVID-19疫情未歇，指揮中心宣布，今天新增1萬5316例本土病例，連續8天與上週同期相比呈現上升，確診個案中新增中重症67例、其中24人死亡；另外，境外移入新增100例。

根據中央流行指揮中心統計，今年1月至12月15日，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土輕症、無症狀個案累計844萬73例、占99.55%，中症累計2萬2290例、占0.26%，重症累計1萬6366例、占0.19%，其中死亡累計1萬3965人。

今天新增24例死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中21人有癌症等重大疾病或慢性病史，17人未打滿3劑疫苗、12人沒有接種任何疫苗，18人年齡超過80歲。

疫苗是預防重症、死亡重要方法之一，據統計，莫德納次世代疫苗昨天總共接種2萬9014人次，其中BA.1接種178劑、BA.5接種2萬8836劑。

昨天COVID-19疫苗接種3萬6384人次，截至目前為止累計接種6466萬8748人次；人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.6%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率74.6%，第2次追加劑接種率18.5%（65歲以上接種率43.5%）。（編輯：陳政偉）1111216

（指揮中心提供）

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