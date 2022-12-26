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12/26本土1萬4162例 增14死、中重症31例[影]

2022/12/26 14:04（12/26 14:17 更新）
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國內26日新增1萬4162例COVID-19本土病例，圖為民眾到台北城中市場採買，全程皆戴好口罩。（中央社檔案照片）
國內26日新增1萬4162例COVID-19本土病例，圖為民眾到台北城中市場採買，全程皆戴好口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北26日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增1萬4162例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症31例，其中14人死亡；另外，境外移入增72例。（編輯：管中維）1111226

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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