中國疫情釀搶藥潮 王必勝：下午開會盤點存量討論是否管制

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（中央社記者吳柏緯台北26日電）中國疫情升溫搶藥潮蔓延台灣，中央疫情指揮中心指揮官王必勝表示，目前尚未有限購措施，今天下午將和藥廠開會了解庫存與進貨情形。至於向在陸台商提供疫苗，他坦言相當困難。

近一個月以來，中國大陸放棄「清零政策」後疫情快速升溫，全民瘋搶止痛藥、退燒藥，有人轉向海外委託親友或業者代購。這個浪潮也席捲了台灣，不少藥房、藥妝店的貨架上，出現藥品被掃購一空的情形。

不少人擔憂台灣的藥物會大量流出，影響一般民眾購買藥物的權利，因此疾呼應針對特定藥物該採取限購。

王必勝上午出席立院內政委員會，就「小三通及春節返鄉運輸暨防疫相關工作辦理情形」議題進行專題報告並備詢。他在會前接受媒體聯訪時表示，目前尚未有限購措施，不過今天下午會先邀集乙醯胺酚的藥廠開會。

王必勝表示，下午的會議內容將會針對藥廠的存量、未來原料進貨情形等進行仔細的盤整。如果有需要管制，目前規劃是先採取規勸的方式，不過一切仍需要下午的會議後再做決定。

另有公衛專家建議將台灣的疫苗送往中國大陸供台商與台灣民眾施打，王必勝表示這個政策涉及的問題「非常大」。

他說，這個議題涉及的範圍包含疫苗在中國有沒有EUA（緊急使用授權）、對方要不要接受，後續要怎麼處理、由誰負責施打，這些在問題內部都有討論過，難度非常高。（編輯：曹宇帆）1111226