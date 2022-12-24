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遭指未直接與BNT疫苗原廠洽購 指揮中心駁不實訊息

2022/12/24 20:39（12/24 20:45 更新）
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圖為施打後的BNT疫苗空瓶。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，有媒體人指稱台灣未直接與BNT疫苗原廠洽購、堅持標籤名稱造成進貨延宕、收取供應他國疫苗、要求撤下復必泰布條等，均屬不實訊息。

媒體人黃光芹在臉書發文指稱，台灣取得BNT疫苗未直接與原廠洽購，而是透過民間並簽署包括BNT、上海復星、政府和民間在內的4方合約，後續因堅持標籤名稱造成進貨延宕，卻收下原本供應他國疫苗，甚至由華航2名地勤潛入貨艙，撤下首批到貨疫苗的復必泰布條。

指揮中心澄清，去年行政院透過新聞稿說明，採購BNT疫苗所簽署的合約，是由民間3個單位委託裕利醫藥公司，向原廠代理商復星實業公司（香港復星）購買，並由BNT原廠出具確認書，政府並未參與採購合約簽署。

指揮中心強調，對於民間捐贈疫苗的要求，政府僅提出須符合「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」3原則，倘有供應如歐洲等其他國家且可盡早配送的疫苗亦可接受，這名媒體人指稱政府堅持標籤形式造成交貨延宕，並非事實，這部分也已於去年8月25日以新聞稿說明。

有關首批BNT疫苗抵台布條拆除一事，指揮中心指出，捐贈方包括台積電與永齡基金會等，均已在去年9月對外說明，「裝箱外觀上有不符合捐贈單位先前對政府說明的設計字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除」。

指揮中心表示，至於BNT公司與復星實業公司的代理合約關係，自2020年下半年起即與BNT公司直接聯繫洽購疫苗，但在完成簽署後，因外力因素介入干預致該公司放棄簽署，「政府多次與BNT公司聯繫直接採購疫苗事宜，皆獲BNT公司回應其與復星實業為合作夥伴，無法在採購合約排除其參與」。

因此，指揮中心強調，自去年第4季起即著手洽購今年BNT疫苗供應事宜，完成766萬劑BNT疫苗的採購合約簽署，供應民眾接種使用。

指揮中心重申，這名媒體人稱民進黨政府對上海復星才是情有獨鍾等語，「流於主觀恣意評論，無視上述客觀事實，混淆視聽，令人遺憾，相關訊息均已一再澄清，盼各界評論時本於事實，勿誤導民眾或扭曲事實，傷害國家整體防疫人員」。（編輯：張芷瑄）1111224

#BNT疫苗
#上海復星
#復必泰
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