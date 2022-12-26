跨年晚會北市府拚零事故交通順暢 籲全程戴口罩

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台北市跨年晚會12月31日登場，北市府觀傳局長表示將嚴陣以待，零事故及交通順暢是2大首要目標。圖為1月1日台北101跨年煙火。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市跨年晚會31日登場，北市府觀傳局長陳淑慧今天指出，雖是行之有年活動，但近期商圈人潮回流明顯，市府嚴陣以待，零事故及交通順暢是2大首要目標，並建議全程配戴口罩。

台北市2023跨年晚會將是台北市長蔣萬安上任後的第一個大型活動，他在今天市府晨會上便針對此議題討論。陳淑慧下午接受媒體聯訪時表示，蔣萬安對晚會有2個要求，就是零事故及交通順暢。

陳淑慧指出，根據中央流行疫情指揮中心資訊，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續發生，但鬧區、商圈人潮逐漸回歸，可以感受到民眾出門的意願大爆發，且這次跨年晚會沒有太多管制，所以市府嚴陣以待。

她表示，針對零事故這個目標，除了衛生局、消防局、警察局等各司其職，也要呼籲民眾吃飽、穿暖再開心抵達活動現場，並以韓國梨泰院事件為鑑，避免在人群中被推擠，活動過程建議民眾全程配戴口罩。

陳淑慧說，交通順暢部分，活動將透過卡司順序安排，希望民眾不要同時在台北101煙火秀結束後集中離場，並多步行至國父紀念館、信義安和等站搭車返家，同時安排工作人員引導分流。

台北市衛生局指出，當天將在活動周邊設立7處醫護站，配置醫護人員、救護技術員等，因應參與者緊急救護需求。當天要注意身體保暖、隨身攜帶飲水補充水分，且勿把醫護站當成休息處。（編輯：戴光育）1111226