全台跨年晚會卡司直播一次看 五月天韋禮安韓國孝琳VIVIZ伴你迎2023

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今年各縣市跨年晚會陣容華麗，五月天、林宥嘉、韋禮安、韓國女團VIVIZ等藝人將登台演出，與民倒數迎接2023年。（左上圖取自facebook.com/ashin555，左下圖取自facebook.com/universalmusictaiwan，右上圖為中央社檔案照片，右下圖為年代提供。）

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（中央社網站）2022年來到尾聲，各地舉辦跨年晚會迎接2023。隨著國門開放與防疫措施逐漸鬆綁，各縣市跨年活動有盛大煙火秀，也邀請國內外大咖藝人登台演出。中央社整理全台跨年晚會活動資訊及直播管道，一起感受熱鬧氣氛吧！

台北最High新年城2023跨年晚會

時間：12月31日19:00-2023年1月1日1:00

地點：台北市民廣場

主持人：Lulu（黃路梓茵）、YouTuber布萊克薛薛、阿拉斯

卡司：韓國藝人孝琳、Podcast節目「百靈果News」主持人Ken與Kylie、Drag Queen「美蘇拉家族」、蔡健雅、劉若英、玖壹壹、韋禮安、9m88、傻子與白痴，以及許富凱與血肉果汁機、彭佳慧與美秀集團、ABAO阿爆與理想混蛋

看點：台北101跨年煙火由三金（金馬、金曲、金鐘）團隊操刀，使用全新T-Pad燈網、最新科技展現燈光秀，設計多種來自台灣和歐洲的花色煙火，包括和平鴿、笑臉以及生命之樹，且搭配最新無屑低煙技術，打造長達300秒、共1萬6000發煙火。首次結合光束燈、雷射等，在建築四面360度展演，搭配多媒體動畫、建築燈光、原創音樂，打造全感官沉浸大秀。

轉播平台：

電視（MOD）：公共電視主頻

電視：東森綜合32頻道、公共電視

網路直播：台北市政府YouTube、東森新聞YouTube、LINE TODAY

2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會

時間：12月31日19:00-2023年1月1日0:30

地點：桃園高鐵站前廣場

主持人：黃子佼、宇珊

卡司：韓國女團VIVIZ、「EXILE放浪兄弟」AKIRA與SHOKICHI、男團Ozone、女團PINK FUN、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、熊仔、J.Sheon、宇宙人、白安、吳卓源

轉播平台：

電視（MOD）：CH312 壹電視綜合台

電視：年代 MUCH 台38頻道

網路直播：壹電視YouTube、樂遊桃園臉書、壹電視臉書

2023閃耀台中跨年夜

時間：12月31日19:00-2023年1月1日1:00

地點：台中水湳中央公園

卡司：韓國創作歌手SHAUN、周興哲、林宥嘉、八三夭、畢書盡、W0LF(S)五堅情、大淵MUTA、小春Kenzy、天王星、告五人、AcQUA源少年、陳芳語、鼓鼓 呂思緯、徐懷鈺、閻奕格、江惠儀、魏嘉瑩、冰球樂團、ALL IN 5

轉播平台：

電視：三立都會台CH30、CH20、TBC台中資訊台、台視CH7、高點綜合台CH44

網路直播：三立新聞網YouTube、VIDOL YouTube實況轉播

2023台南好YOUNG跨年晚會

時間：12月31日19:00-2023年1月1日0:30

地點：台南市政府永華市政中心西側廣場

主持人：炎亞綸、徐凱希

卡司：「EXILE放浪兄弟」AKIRA與SHOKICHI、炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、含團EPEX、日本女團FRUITS ZIPPER、造夢者樂團、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、Howz、莫凡新

轉播平台：

電視（MOD）：中華電信MOD跨年專區

電視：TVBS 42台歡樂台、臺南市有線電視第3公用頻道

網路直播：台南好YOUNG跨年晚會官網、TVBS news YouTube、台南市長黃偉哲.臺南TODAY臉書、中華電信 HamiVideo

亞灣未來市演唱會&高流幸福式演唱會

時間：12月31日19:00-2023年1月1日1:00、2023年1月1日20:00

地點：高雄夢時代-時代大道、高雄流行音樂中心 海風廣場

主持人：浩角翔起、白家綺（夢時代場）、黃子佼（高流場）

卡司：

夢時代場：告五人、原子少年金星、Ozone、八三夭、陳芳語、滅火器、文慧如、動力火車、高爾宣、Ozone、艾怡良、吳卓源、PT Girls、影子計畫

高流場：林宥嘉、蘇慧倫、韋禮安、羅時豐、熊仔、9m88、蕭秉治、白安、TRASH、林宗興

看點：12月31日在夢時代舉辦跨年晚會、施放12吋「大港花火」，高雄流行音樂中心並將接力在明年1月1日晚上8時至12時於海風廣場舉辦「高流幸福式」跨年晚會，史無前例跨年跨2次。

轉播平台：

電視（MOD）：中華電信MOD

電視：民視、民視第一台

網路直播：LINE TODAY、LINE TV、中華電信Hami Video、民視線上YouTube、高雄市政府粉專

五月天「諾亞方舟十週年特別版」2023線上跨年演唱會

時間：12月31日22:45

轉播平台：相信音樂YouTube、中華電信MOD、Hami Video

麗寶樂園跨年演唱會

時間：12月31日21:00-2023年1月1日1:00

地點：麗寶樂園渡假區第二停車場

卡司：旺福樂團、熊仔、曲琳誼、告五人、魏嘉瑩、郭芝吟、麋先生、天王星、水星-ＡcQUA源少年、木星

看點：除了藝人表演外，還有天空之夢摩天輪動畫秀以及330秒高密度煙火秀。跨年夜隔天舉行元旦限定天空之夢摩天輪尋光之旅活動，可以在清晨搭乘2023年第一趟摩天輪，登上384公尺高空，見證2023年第一道曙光。

轉播平台：三立台灣台29頻道、華視主頻道

璀璨新北－1314就愛你跨河煙火

時間：2022年12月31日 20:23施放

地點：淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心

看點：首創「兩岸三地」同步施放方式，將在淡水河兩岸，於淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心等3個地點施放。首創3座魔術風火輪，還有特製的NEW TAIPEI CITY字體、新北市LOGO煙火。選在晚間20時23分施放，代表迎接2023年的到來，煙火數量達1萬4168發，象徵「一直一路發」，總施放共13分14秒，喻意「一生一世就愛你」。

紫耀義大‧享樂好漾 跨年煙火秀

時間：2023年1月1日0:00

地點：義大世界大草坪

看點：以999秒大型立體藝術煙火，盛大迎接2023年

迎接2023全嘉藝起來跨年晚會

時間：12月31日15:00-2023年1月1日0:30

地點：嘉義市立體育場

主持人：Gino、何美

卡司：孫盛希、曹雅雯、Whyte -?te壞特、張三李四 Chang & Lee ft. DAPUNACE、鹿洐人、琳誼 Ring、吳霏 FEI、黃號、李晉瑋G.Wei-Lee、莫凡新 Brian、Ponzii 劉亮延、ACE 、AKB48 Team TP、萬芳

轉播平台：民視台灣台、民視綜藝娛樂YouTube

竹縣領航 讓愛飛揚

時間：12月31日17:30-2023年1月1日0:30

地點：新竹縣政府前廣場

主持人：小鐘 鐘昀呈、Albee范乙霏、YouTuber那那大師、鏝鏝

卡司：趙傳、周興哲、畢書盡、張涵雅、鼓鼓 呂思緯、老王樂隊、 G.O.F 、黑旋風、Kevin Liao 廖柏雅、MVP 迷霧森林樂團

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會

時間：12月31日20:00-2023年1月1日0:30

地點：花蓮東大門廣場

卡司：羅志祥、戴愛玲、原子少年AtomBoyzSATURN 土星、FEniX 原子少年火星、舞思愛 Usay Kawlu、莫宰羊、顏佑庭Yoshi、C.T.O、黃奕儒、張若凡、Miusa、恐龍偶像、ASA 舒比舒比、一好·屴夯 Lihaw Lihang、帆家班（飛馬PEGASUS )

轉播平台：

電視：台視綜合台、三立戲劇台、洄瀾電視台、東亞電視台

網路直播：三立新聞網、三立電視、Vidol

歌舞昇屏 High歌之夜

時間：12月31日19:30-2023年1月1日0:30

地點：屏東縣立體育館前大草皮

主持人：蔡昌憲、FIFI

卡司： ?te壞特、朱海君、張語噥、陳勢安、高爾宣、Yellow黃宣、柏霖PoLin、原子少年金星、艾薇

宜蘭熊讚跨年晚會

時間：12月31日20:00-2023年1月1日0:30

地點：蘭城新月廣場

主持人：馬力歐、林佩遙

卡司：蕭煌奇、蕭秉治、郭靜、李友廷、阿部瑪麗亞、法蘭、黃霆睿、李杰明、九九、段芸芸

2023星空閃耀 南投跨年演唱會

時間：12月31日18:30-2023年1月1日0:30

地點：南投縣會展中心

主持人：嘻小瓜、Cindy

卡司：李千娜、吳亦帆、 荒山亮、吳勇濱、陸婷、陳美月、 董育君、王敏淳、神棍樂團、不明霧、流浪盒子、NTT教師樂團、YOYO家族Kiwi姐姐、鳳梨哥哥

2022搖滾基隆城跨年晚會

時間：2022年12月31日19:20-2023年1月1日00:10

地點：國門廣場

主持人：吳建恆、謝小柔

卡司：Tizzy Bac、VH（Vast & Hazy）、亥兒樂隊、拍謝少年、雨神樂團、甜約翰、裝咖人

2023台東跨年晚會—東漂去旅行

時間：12月31日18:00-2023年1月1日0:30

地點：台東市海濱公園

主持人：陳漢典、咖啡糖賢齡

卡司：吳青峰、熱狗 MC HotDog、盧廣仲、家家、林愷倫 Karencici、Matzka、Suming 舒米恩、Zooey Wonder 黃玠瑋、Ponay的原式大樂隊、Girls女聲、高偉勛-Shan Hay、那屋瓦少女隊、Hijay、周湯豪&比莉

轉播平台：

電視（MOD）：TVBS精彩台

電視：TVBS 56頻道

網路直播：食尚玩家FB、食尚玩家YouTube、縣長饒慶鈴臉書

2023西螺跨年晚會禧螺Song

時間：12月31日18:30-2023年1月1日0:30

地點：西螺大橋西螺端西側草坪

卡司：JSheon、PINK_FUN、小男孩樂團、品冠、施語庭、曾沛慈、林茉曦、寬仔 、舞立方 趙敦毅、荷爾蒙少年、YOYO家族蔓越莓姐姐

2023旺兔耀飛摩天輪跨年煙火秀

時間：12月31日19:00-2023年1月1日0:30

地點：劍湖山世界園區

卡司：吳汶芳、溫妮 WINNI、 原子少年－木星、許莉潔、黃號、PER6IX、 鶴 The Crane、王水源、李其燊

看點：由400架無人機結合燈光秀，排出「戽斗星球兔兔」圖樣，和長達13分14秒的煙火秀

轉播平台：劍湖山世界YouTube

躍動烈嶼．跨橋跨年

時間：12月31日19:00-2023年1月1日0:30

地點：金烈大橋烈嶼端土地重劃區

主持人：高山峰、何嘉文

卡司：周蕙、鄭進一、林曉培、康妮媚、榮忠豪、陳思函、郭家瑋、職籃啦啦隊

亮點：首度在烈嶼舉辦金門跨年晚會，倒數時刻將展現金門大橋通車後的首場煙火秀，配合橋面燈光營造，營造瞬間即是永恆的聲光效果。（編輯：侯少婷）1111230