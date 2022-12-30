更多編輯台推薦新聞：
北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆
生活

北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣象局估112年第1季氣溫正常 雨量可能偏少
首頁 / 國際

倫敦跨年夜煙火秀 疫情後首次完全恢復

2022/12/30 10:00（12/30 10:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
倫敦市區的耶誕新年燈飾爭奇鬥豔、各具巧思，有旅遊業者推出專門「賞燈」的觀光行程。圖為購物勝地牛津街（Oxford Street）燈飾及賞燈觀光巴士。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年12月30日
倫敦市區的耶誕新年燈飾爭奇鬥豔、各具巧思，有旅遊業者推出專門「賞燈」的觀光行程。圖為購物勝地牛津街（Oxford Street）燈飾及賞燈觀光巴士。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年12月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦30日專電）倫敦跨年夜煙火秀在受疫情影響連續兩年取消後，今年首度完全恢復，10萬張觀賞票券已於本月初完售。儘管面臨能源價格上漲等成本壓力，倫敦的耶誕和新年節慶氛圍未受嚴重影響。

受限於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及防疫措施，倫敦在2020及2021年皆未按往例舉行備受矚目、售票供民眾現場觀賞的跨年夜煙火秀，取而代之的是在英國廣播公司（BBC）播放的燈光、煙火和空拍秀。去年倫敦市政府更在耶誕和新年假期期間透過手機簡訊等加強宣傳，呼籲民眾儘快施打COVID-19疫苗加強劑，以利加速疫後復甦進程。

今年，跨年夜煙火秀全面恢復，10萬張現場觀賞票券分兩階段、每一階段各5萬張分別在10月和12月釋出，每張票價15英鎊（約新台幣555元），短短數小時內即完售。

跨年夜煙火秀將在泰晤士河沿岸的「倫敦眼」（London Eye）摩天輪一帶施放，共計有6個持票進入的觀賞區、9個觀賞點都鄰近泰晤士河，包括西敏橋（Westminster Bridge）、國會廣場（Parliament Square）、特拉法加廣場（Trafalgar Square）等。

距離「倫敦眼」不遠處、國會大廈塔樓上的「大笨鐘」（Big Ben）將隨著跨年倒數敲響迎向2023年的鐘聲。

根據倫敦市政府的資料，跨年夜煙火秀自2014年起採售票制，以確保公共安全和活動品質。今年的煙火秀同樣可透過BBC One頻道收看轉播。

除了煙火秀，倫敦市區街道與店家的耶誕新年燈飾也十分可觀；儘管有能源成本、物價上漲等壓力，今年的燈飾設計與規模可謂更勝去年。

此外，根據零售消費活動調查分析公司Springboard的資料，本月26日中午時段各商家的造訪人次較去年同一時間增長50%，顯示「與病毒共存」政策為零售市場增添成長動力。不過，相較於疫情在2019年大規模蔓延前的買氣，今年的數據依然下滑至少25%。

在英國等大英國協國家，耶誕節隔一天的12月26日是「節禮日」（Boxing Day），是許多人撿便宜、搶購折扣商品的好時機，店家紛紛推出促銷活動。近年英國零售業也導入美國在11月底感恩節後、12月耶誕節前的「黑色星期五」（Black Friday）送禮購物旺季促銷。

Springboard的數據顯示，相較於2019年，英國今年的耶誕節前各零售商店造訪人次下降約12%。 （編輯：周永捷）1111230

時尚精品與設計師品牌林立的倫敦卡納比街（Carnaby Street）耶誕新年燈飾活潑多元，傳達希望與對美好生活的禮讚，且搭配鄰近店家營業項目，吸引許多人潮。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年12月30日
時尚精品與設計師品牌林立的倫敦卡納比街（Carnaby Street）耶誕新年燈飾活潑多元，傳達希望與對美好生活的禮讚，且搭配鄰近店家營業項目，吸引許多人潮。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年12月30日
自1947年起，為感謝英國在第二次世界大戰期間對挪威的援助，奧斯陸市每年耶誕節前贈送倫敦市一棵精選自挪威森林、高度超過20公尺的雲杉作為紀念禮。這棵耶誕樹的燈飾按挪威傳統採極簡風格設計，並使用節能燈泡。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年12月30日
自1947年起，為感謝英國在第二次世界大戰期間對挪威的援助，奧斯陸市每年耶誕節前贈送倫敦市一棵精選自挪威森林、高度超過20公尺的雲杉作為紀念禮。這棵耶誕樹的燈飾按挪威傳統採極簡風格設計，並使用節能燈泡。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年12月30日
每近耶誕新年假期，倫敦市區部分街道與店家即推出幾乎每年翻新、備受國內民眾與國外旅客期待的燈飾。圖為奢侈品名店林立的新龐德街（New Bond Street）珠寶主題燈飾設計。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年12月30日
每近耶誕新年假期，倫敦市區部分街道與店家即推出幾乎每年翻新、備受國內民眾與國外旅客期待的燈飾。圖為奢侈品名店林立的新龐德街（New Bond Street）珠寶主題燈飾設計。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年12月30日
儘管有能源成本和物價上漲等壓力，倫敦街頭今年的耶誕和新年燈飾設計與規模與去年相較有過之無不及。圖為著名地標比卡迪里廣場一帶的攝政街一景。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年12月30日
儘管有能源成本和物價上漲等壓力，倫敦街頭今年的耶誕和新年燈飾設計與規模與去年相較有過之無不及。圖為著名地標比卡迪里廣場一帶的攝政街一景。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年12月30日
#英國
#跨年
#倫敦眼
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族