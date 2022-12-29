韓國跨年睽違3年解禁 加派人力防推擠意外重演

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韓國解除防疫規範並鬆綁邊境管制，預計將有大批民眾及外國觀光客湧入各地跨年及元旦賞日出景點。圖為明洞人潮。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年12月29日

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）隨著室外戴口罩規定解除，韓國各地跨年及元旦日出活動睽違3年完全恢復正常舉行。在梨泰院發生萬聖節踩踏慘劇後，當局高度關注人流控管及維安，首都首爾市更加派比往年多出6成的人力，做好萬全準備。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，韓國政府為預防疫情擴散，2020年底將最具代表性的首爾普信閣敲鐘活動改為線上舉行；去年底因短暫放寬防疫規定後確診人數大增，也採取線上方式舉行，只有少數民眾仍到場觀禮。

韓國政府今年社交距離規範及室外戴口罩規定都解除，總算讓跨年活動重返實體舉行，加上邊境管制鬆綁，歲末已有不少外國觀光客來韓感受冬季耶誕氣息，各地跨年及元旦賞日出景點預期都將聚集大量人潮。

首爾普信閣敲鐘儀式今年邀請到剛因世界盃足球賽大紅的足球新星曹圭成與其他9名市民代表參與，預計將吸引超過10萬人。釜山、大邱、安東、慶州等全國各地都將舉行跨年晚會、敲鐘儀式等活動。

其中釜山廣安里及海雲台海水浴場除有跨年晚會外，1日上午6時30分還會舉行日出慶典。韓國民眾除新年敲鐘外，習慣在元旦前往海邊、山上欣賞新年第一道曙光，過去2年在疫情下也不減熱情，各地日出景點都擠滿車潮、鄰近飯店訂房率也暴增。

韓國警方預測，首爾普信閣、江原道江陵市鏡浦台、全羅南道麗水市向日庵等全國269處將聚集超過124萬參與敲鐘或迎接日出的民眾。

首爾梨泰院在10月底發生萬聖節狂歡人潮聚集踩踏意外，釀成逾百人傷亡，各種可能聚集人潮的活動，無論有無主辦單位，都受到密切關注，警方也要求各地方政府就跨年活動召開地區安全委員會，盤點各地維安狀況。

首爾大學研究團隊日前發表調查結果，指出鐘閣站一帶共有4處巷弄可能發生類似梨泰院事件的意外，其中一處位於鐘閣站4號出口前的巷弄只比梨泰院事件事發現場寬約20公分；鄰近商家指出，該處過去的確發生孩童遭壓死事件，還曾因跨年人潮過多，擠破商家玻璃櫥窗。

首爾市政府在梨泰院事件後於11月著手盤點並改善市內489個易發生事故的地點，在耶誕節之前的12月20日至23日再次確認各處維安狀況，包括江南、弘大、仁寺洞、益善洞、明洞、梨泰院、建大入口等人潮聚集熱點，希望不再發生憾事。

今年普信閣敲鐘規劃同時在光化門廣場及東大門設計廣場（DDP）進行轉播，並在普信閣所在的十字路口設置4個大轉播畫面，藉此分散人潮；並與鐘路區、首爾交通公社、首爾設施公團合計派出957名維安人力，與疫情前的2019年相比增加約6成，警消單位還將另外規劃人力協助維持秩序。

普信閣周邊道路將在31日活動當天晚上9時至隔天凌晨1時30分全面禁止車輛通行，地鐵1號線則在晚間11時至隔天凌晨1時間不停靠鐘閣站；鐘閣站、光化門站等周邊6個地鐵站安排104名安全人力，超過平日的5倍。為紓解敲鐘儀式後返家人潮，公車等市內大眾交通都將延長營運至2023年1月1日凌晨2時。

此外，韓國第二大城市釜山市新年敲鐘儀式預計也將吸引5000多人參與，市內13個觀賞日出景點共將聚集6萬人以上，釜山市政府同樣為此規劃交通管制、分散人潮等方案，並安排警察機動隊維安，在人潮最密集的海雲台區及南區將分別派駐300及280多名人力。（編輯：周永捷）1111229

首爾市普信閣新年敲鐘儀式時隔3年完全恢復實體舉辦，預估將有10萬多人聚集在普信閣前的十字路口。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年12月29日