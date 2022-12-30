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東北季風及南方雲系北移 31日北部有雨天氣涼

2022/12/30 17:35（12/30 18:59 更新）
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中央氣象局30日表示，受到東北季風影響及南方雲系北移，31日北部及東北部天氣較涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。（中央社檔案照片）
中央氣象局30日表示，受到東北季風影響及南方雲系北移，31日北部及東北部天氣較涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北30日電）中央氣象局今天表示，明天受到東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

中央氣象局今天發布天氣概況，明天受到東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫雨。

氣象局說，明年1月1日、2日東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，南方雲系影響，1日南部地區及中部以北山區亦有零星短暫雨。

至於看見曙光的機率，氣象局說，桃園以北、東半部地區見到曙光機率偏低，新竹以南及離島見到曙光機率亦是中等偏低。

氣象局表示，3日起東北季風增強，4日受到東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴，3日西半部山區亦有零星短暫雨。

氣象局表示，5日、6日東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：陳政偉）1111230

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#中央氣象局
#天氣
#跨年
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