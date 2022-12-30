2023跨年晚會台北散場攻略【互動地圖】
（中央社網站30日電）台北最HIGH新年城跨年晚會31日晚間在台北市政府前廣場舉行，年僅23歲的霹靂舞冠軍國手孫振，將以breaking威震舞台，「韓國碧昂絲」孝琳、 9m88、蔡健雅熱鬧接力，陪伴台北101周邊百萬觀看煙火人潮迎新年。中央社整理台北跨年晚會活動周邊交通管制及疏運規畫，帶你看懂怎麼去現場又如何順利回家！
跨年提醒👩⚕️👨⚕️
◎口罩建議全程戴好戴滿
◎避免穿戴容易絆倒的衣物或隨身物品，有婦孺同行時，勿靠近人潮中心
◎活動場域內禁止吸菸，不得攜帶發光氣球、波波球進場
◎如遇下雨，舞台前觀賞區不開放撐傘，需穿著雨衣代替
◎跨年晚會周邊交通易壅塞，建議儘量搭乘大眾交通工具前往或提早出門
◎如有不適或突發狀況，可向佩戴工作證之工作人員反映求助
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散場接駁車
1號線（往捷運忠孝新生站）：於仁愛路與延吉街口搭乘
2號線（往捷運公館站）：於基隆路文昌街口搭乘搭乘
3號線（往木柵、景美地區）：於松德路信義路口搭乘
▲服務時間：1月1日凌晨0時至1時30分
公車
共44線公車配合跨年延長收班，可至台北市交通局網站查詢詳細班次。
台北捷運／建議搭乘站
往板橋、新莊、蘆洲：國父紀念館站
往南港、內湖：永春站
往淡水、中永和：信義安和站、象山站
往新店、松山：南京三民站
▲台北捷運跨年連續營運42小時不收班（小碧潭、新北投支線營運至1月1日凌晨0時）
周邊管制
市府轉運站12月31日晚間7時管制車輛進出
晚間7時30分後客運不行駛，民眾須到替代站搭乘（詳細站點位置點這裡）
晚間9時30分起管制人潮只出不進，晚間10時淨空，1月1日清晨5時起恢復營運
晚間9時管制進出、晚間10時關閉：
◎捷運市政府站地下連通道
◎台北101／世貿捷運站4號出口連通道
◎微風信義百貨地下連通道
◎信義商圈空橋
◎信義路基隆路交叉口天橋
◎統一時代百貨及B2連通道
貓空纜車
跨年延長營運至1月1日凌晨2時
淡海輕軌
跨年班次詳情請至新北捷運官網查詢
桃園捷運
普通車營運至1月1日晚間11時，直達車維持原營運時刻表，詳請請至桃園捷運官網查看
台鐵
台鐵元旦連假加開凌晨列車24列次，詳情請至台鐵官網查看
高鐵
高鐵元旦連假加開114班次，詳情請至高鐵官網查看
YouBike
下午5時起管制區內陸續關閉，管制至1月1日凌晨3時起恢復營運
捷運市政府站（3號出口）無法借車，僅提供還車服務
管制期間建議停放場站：
2.0：捷運大安站（4號出口）、捷運大安站（2號出口）、龍門廣場、台北醫學大學、松山家商、富台公園：松信路209號旁
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交通管制區
第1階段（31日晚間7至8時，互動地圖綠色半透明區域內）：
松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進。
第2階段（31日晚間8至10時，互動地圖黃色框線區域內）：
除第一階段管制區域外，納入逸仙路（忠孝東路－仁愛路）及仁愛路（光復南路－逸仙路），車輛禁止進出。基隆路車行地下道管制通行。
第3階段（31日晚間10時至1月1日凌晨3時，互動地圖紅色框線區域內）：
光復南路以東、忠孝東路以南、忠孝東路5段236巷、松德路、松仁路以西、信義路、莊敬路以北，車輛禁止進出。出城車輛走信義快速道路進城車輛僅能右轉松德路。
管制區內禁止開車、騎機車、自行車
停車管制時間：12月31日下午5時至1月1日凌晨3時
交通管制區內停車場：晚間7時起只出不進晚間8時起禁止進出
▲未能於管制時間前駛離之車輛，須至1月1日凌晨3時後始得離場（編輯：鄭懿君、劉千綾）
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