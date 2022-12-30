氣象局估112年第1季氣溫正常 雨量可能偏少[影]

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中央氣象局表示，明年第1季台灣各地平均氣溫以正常機率偏大，雨量則為正常到偏少。圖為陽明山旅遊人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北30日電）中央氣象局今天表示，預測反聖嬰現象將持續到明年春季後恢復正常，因此明年第1季台灣各地平均氣溫以正常機率偏大，雨量則為正常到偏少。

中央氣象局今天舉行年度氣候回顧及未來一季展望記者會，會中氣象局預報中心主任呂國臣表示，目前中、東太平洋的冷海溫逐漸減弱，預測反聖嬰現象將持續到明年春季後恢復正常。

呂國臣表示，根據過去歷史資料分析，台灣在反聖嬰現象隔年的1到3月會出現氣溫略為偏低，西半部雨量偏少的特徵，但目前反聖嬰訊號逐漸減弱，因此對台灣影響有不確定性。

呂國臣指出，檢視氣象局及各國數值模式的預報，研判明年1到3月各地平均氣溫以正常機率較大，雨量則為正常及偏少。

呂國臣表示，目前看來明年1到2月還是冷空氣活躍的時間，因此不排除還會有冷氣團及寒流報到。（編輯：陳政偉）1111230