桃園以北、東北部跨年夜有雨 元旦迎曙光要碰運氣

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氣象局28日表示，東北季風將一路影響到31日，桃園以北、東北部、恆春半島都有降雨機會。圖為民眾在新北市蘆洲區一處傳統市場採買。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北28日電）氣象局今天表示，東北季風將一路影響到31日，桃園以北、東北部、恆春半島都有降雨機會，其他則是晴到多雲的天氣為主，尤其明年元旦全台要看曙光都要碰運氣。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，接下來的天氣都受到東北季風影響，要一直持續到12月31日，明年1月1日起東北季風雖然減弱，但1月3日起東北季風再度增強。

趙竑指出，12月29日起，桃園以北、東北部、恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨發生機會，其他地區則是以晴到多雲的天氣為主。

趙竑說，12月31日跨年夜持續受到東北季風影響，因南方低壓把水氣往台灣送，因此水氣比29日及30日還多，西半部有零星短暫雨，雲量也會增多。

趙竑表示，明年1月1日及2日東北季風減弱，雨區仍是桃園以北、東北部、恆春半島，其他是多雲到晴的天氣型態，其中元旦那天中部以北會有零星短暫雨，因此北部、宜蘭看到曙光的機會低，花東則有一點點，中南部機會較高，但也需要碰運氣。

趙竑指出，明年1月3日東北季風再增強，雨區擴展到東半部，中南部則是多雲到晴的天氣型態。

溫度方面，趙竑說，明天高溫會比今天再降1到2度，約落在攝氏16度，清晨低溫則在14到15度；北台灣31日溫度變化不大，感受上仍是涼冷，中南部則是日夜溫差大。（編輯：張雅淨）1111228