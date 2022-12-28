東北季風影響 氣象專家：跨年迎曙光恐不理想

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（中央社記者余曉涵台北28日電）氣象專家吳德榮說，今天起到明年1月1日受到東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定，跨年夜及迎曙光活動，迎風面因雲多，且偶有局部短暫雨的機率並不理想。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天起至明年1月1日，受「東北季風」影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定，無冷空氣，北台因雲多而稍涼，中南部舒適微熱、早晚涼。

吳德榮指出，12月31及明年1月1日氣溫微升，跨年及迎曙光的活動，迎風面因雲多、且偶有局部短暫雨的機率；並不理想。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明年1月2日起至1月5日，另一波偏弱的冷空氣逐漸南下，目前模擬僅屬「東北季風」的分級，連大陸冷氣團的標準都達不到，與前2波「寒流」相提並論並不恰當，天氣仍是迎風偶雨、背風晴，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。（編輯：黃世雅）1111228