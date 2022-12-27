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東北季風影響至31日 跨年台北防夜雨

2022/12/27 18:00（12/27 18:09 更新）
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氣象局表示，28日東北季風增強，預估持續影響至31日，跨年夜大台北東半側局部短暫雨。圖為台北市松山區午後街頭往來人潮。（中央社檔案照片）
氣象局表示，28日東北季風增強，預估持續影響至31日，跨年夜大台北東半側局部短暫雨。圖為台北市松山區午後街頭往來人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天更新低溫特報，新竹至高雄、南投防攝氏10度以下低溫；明天東北季風增強，預估持續影響至31日，跨年夜大台北東半側局部短暫雨，想看101煙火的民眾可能要攜帶雨具。

中央氣象局更新低溫特報，今晚至明晨輻射冷卻影響，台灣西半部地區及南投氣溫明顯偏低，新竹至高雄、南投地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生。

氣象局預報員廖經翔告訴中央社記者，明天東北季風增強，29日至31日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北有雨，並有局部大雨發生。

廖經翔表示，預估東北季風明年1月1日、2日減弱，但水氣並未消散，因此降雨區域仍維持北部及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北有雨，並有局部大雨發生。

氣溫方面，廖經翔指出，明天北部氣溫約14至18度，因為水氣偏多，日夜溫差不明顯；中南部晚上約11、12度，白天22、24度，要留意日夜溫差。

廖經翔說，明天之後氣溫起伏不大；明年1月1日東北季風減弱，北部全天約15至18度，中南部約16至24度。

至於跨年夜的天氣，廖經翔提到，31日仍有東北季風影響，預估大台北東側會有零星降雨，若有意前往101看煙火的民眾可能要攜帶雨具；若是想要看明年第一道曙光，在北部、東半部由於雲層較厚，看到的機會偏低。（編輯：管中維）1111227

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#廖經翔
#中央氣象局
#東北部地區
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