氣溫驟降凍瘡凍傷患者增 醫籲室內外都應保暖

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）寒流報到氣溫驟降，有診所醫師發現近期凍瘡、凍傷及冬季乾癢症患者增加1到2成，有民眾待在室內也凍瘡，提醒無論室內外都應做好保暖，情況嚴重務必就醫，避免反覆發作。

中央氣象局今天持續發布低溫特報，今天至明天，寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有攝氏10度以下氣溫發生。

天氣酷寒，民眾若發現手指、腳趾顏色變白、肢體感覺麻木，可能是凍傷，要立即泡溫水回溫；低溫接觸也容易產生凍瘡，若不及時就醫，會損害皮膚及神經。

20多歲許姓女子多半在室內，最近發現右手指關節紅腫、痛、癢，最嚴重時皮膚顏色一度紅轉黑如同瘀青，竟是凍瘡。

開業皮膚科醫師趙昭明下午接受媒體聯訪指出，就算在室內，有時因輻射效應導致溫度比室外還低，也可能發生凍傷、凍瘡，只是嚴重程度差別，無論室內外都應加強保暖。

趙昭明說，最近氣溫驟降，因凍瘡、凍傷及冬季乾癢等問題求醫的患者均增加1到2成；凍瘡、凍傷最常發生在手指、腳趾等末梢部位，除搔癢、刺痛，也伴隨紅疹、紅斑等現象。

許多人以為手腳冰冷泡個熱水就可以了，殊不知可能會導致凍瘡惡化。趙昭明表示，溫度不宜過高，且應加強保暖，如使用棉質手套，不要讓血管急速收縮，另外也要避免直接使用暖爐，恐讓油脂、水分大量流失，皮膚受傷更嚴重。

秋冬也是乾癢症好發季節。趙昭明說，雖然現在多數民眾都知道要擦乳液、洗澡水不要太熱，但這一週來看乾癢的民眾特別多，主要是因為天氣忽冷忽熱，溫差大就容易引起皮膚敏感問題。

趙昭明提醒，除增加自身免疫力，食用麻油雞、薑母鴨等補湯時，建議別喝太多湯，穿著棉質衣物保暖，避開麻質、毛料、尼龍等容易刺激皮膚的材質，且要保持睡眠充足，血液循環不好的民眾容易反覆發作，情況嚴重務必就醫使用藥物治療。（編輯：張芷瑄）1111224